港人生育意願創5年新低　僅四成人願意　主因是土地問題、工作忙

香港婦聯調查發現，只有四成二受訪港人願意生育，創5年新低。八成受訪港人認為，房屋問題最影響生育意欲，其次是經濟壓力大及工作繁忙。香港女性勞動人口不斷上升，兼顧家庭及工作是挑戰，在雙重壓力下，願意生育的受訪女性僅有四成。

有調查發現，在生活壓力和責任的雙重壓力下，港女的生育意願只剩約四成。（陳康智攝）

香港婦聯今日（14日）公布2019最新「港人生育意願」問卷調查結果。婦聯於4月至5月期間，隨機以電話訪問610名年齡介乎20至49歲港人，男女比例各佔約一半。調查結果顯示，願意生育的受訪者只有42%，是創自2014年同類調查以來5年新低。與5年前相比，男女受訪者不願意生育的比率均見提升；女性受訪者不願意生育的比率更由2014年的36%升至2019年的59.6%，升幅達23個百分點。

調查又發現，有86.7%的受訪者認為影響生育意願的首要原因是房屋問題，屋企空間不足。婦聯指房屋是市民最基本且重要的需求之一，當大部分市民負擔不起私營房屋，公營房屋又供不應求，市民缺乏有利生育的環境，生育意願便會每況愈下。其次，影響生育意願的主要原因為育兒經濟壓力大、工作繁忙沒有時間及精力照顧小朋友。如要提高港人生育意欲，最多受訪者認為政府優先安排公屋或居屋予育有子女的家庭，比率佔三成。

因應政府支援不足，適齡生育者不了解政府幼兒照顧服務，導致人口老化問題日益嚴重的社會現況。婦聯提出八大建議，提升港人的生育意願，例如促請政府帶頭全面落實家庭友善政策，如五天工作周、加強社區保姆訓練和增建公屋等。