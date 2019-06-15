【逃犯條例】打工仔政治罷工有何保障？人事部高層：請假最穩陣

港府硬推《逃犯條例》修訂引起爭議，局勢持續升溫，民間再現「三罷」呼籲，號召市民罷工、罷課及罷市。職工盟昨日（14日）發動全城罷工行動，號召打工仔下周一（17日）參與反對《逃犯條例》修訂集會。除已表態響應罷工的企業外，工會呼籲其餘僱主體恤及支持，讓員工行使公民權利，勿秋後算帳。總幹事蒙兆達又提醒，如僱員權衡輕重後，發現未必適宜罷工，可改為請假或調動休息日，以另類形式應響行動。 有人事部高層則認為，員工請事假參與，可免承受不必要風險，做法相對穩陣；人事資源顧問則建議，可向僱主動之以情，及承諾會做好工作安排，冀僱主理解及酌情「放行」。勞工處則稱，如僱員因參加公眾活動而缺勤，有可能需得到僱主批准，呼籲勞資雙方充分溝通。

職工盟今呼籲，打工仔於下周一（17日）響應罷工。（黃寶瑩攝）

職工盟昨向打工仔作出呼籲，號召僱員響應罷工行動。蒙兆達指，員工可選擇以罷工名義向僱主提出書面通知，停工一天，並可前往職工盟網頁下載信件範本。根據《僱傭條例》第9章列明，僱主無權以僱員參加罷工為由，不給予通知而終止合約，惟僱主解僱時有作「補水」則另當別論。

職工盟：是次罷工是向不公義說不

蒙續指，由於現行法例有漏洞，對僱員保障並不全面，如事後面臨不合理對待，以及秋後算帳，可向工會求助，他相信輿論壓力有助解決員工困局，「如果佢（老闆）真係咁做，基本上係『犯眾憎』」，工會亦定必動員制裁及譴責。

他又呼籲老闆作出體恤安排，因為是次罷工非與僱主對立，而是向不公義說不，「其實退一步諗，今次修例對老闆營商都有影響。」他提醒僱員應視乎僱主反應或雙方關係等，決定是否罷工，倘情況未必許可時，他建議可請假或調動休息日，參與當天的示威行動，又或於明日(16日)上街遊行。

港府硬推《逃犯條例》修訂引起反彈，本周三大批市民在金鐘一帶抗議，最後演變成警民衝突。（資料圖片）

外資企業准員工隨工會罷工

有不願具名的外資企業人事部高層指，其公司政治立場中立，亦尊重同事表達自由，至於會否接納員工罷工，會依法例辦事。她指，倘員工本身是工會成員，隨所屬工會參與罷工，將成可接納理由，否則會建議員工請假，參與相關行動。

她指，星期三(12日)示威當天，考慮到安全風險因素，其公司決定安排同事在家工作，現時暫無同事表態希望響應罷工行動。

滙豐准員工下周繼續彈性上班

多間銀行及四大會計師行於本周二（11日），通知員工可彈性上班，包括留家工作。有於滙豐銀行工作的員工透露，昨日（14日）下午接獲公司通知，員工可於下周繼續在家工作，或到將軍澳和石門辦公室工作。該員工表示，很大機會申請放假，前往集會。

香港學校非教員職工會主席吳惠靈則表示，已通知其任職中學的校長參與罷工，已獲認同，她強調要與年輕人同行，「佢哋唔係暴徒」。

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人力資源顧問：不宜硬碰立場相反僱主

安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍則認為，倘公司未有表態，即使員工申請大假或事假，僱主亦有權以人手安排或時間倉卒為由拒絕，「因為動用到公司工作時間，而僱員亦可以放工先去」。她建議，僱員可向僱主動之以情，交代欲參與原因，及承諾會做好工作安排，冀僱主理解及酌情「放行」。

倘遇上立場相反的僱主，則不宜硬碰，她又提醒，員工應自行權衡輕重，因為聲援亦可選擇不同程度，倘雙方因而擴大嫌隙，「日後都要諗應唔應該做落去。」

勞工處則回覆指，《僱傭條例》並沒有就僱主和僱員間，非因僱傭條款發生的情況作出規定。如僱員因參加公眾活動而缺勤，呼籲勞資雙方充分溝通，僱員有可能需要得到僱主假期批准才可缺勤。