【逃犯條例】千名港媽集會再促撤修例　「英勇母親」批林鄭不及格

民陣發動在下周日（16日）父親節再度舉行遊行，反對《逃犯條例》修訂。千名港媽今晚（14日）響應號召，穿黑衣參加「香港媽媽反送中集氣大會」，擠滿遮打花園空地，她們希望以母親堅定的力量為香港年輕人集氣。在夜空下，身穿黑衣、胸前繫上白絲帶的家長齊集遮打花園，估計現場人數達數千人。 在本周三（12日）下午警方在金鐘施放多枚催淚彈時，走近勸誡警員的「英勇母親」陸錦城，也有出席親述過程。她今天首度公開講當天被暴力驅趕的經過，怒斥特首林鄭月娥為不及格的媽媽、不及格的特首，要求她下台；並批林鄭自稱為港人的母親，卻以武器對付青年，反問「呢個就係你嘅教仔方式？」

集會港媽舉手手機，照亮夜中環的遮打花園，表明她們的決心。（余俊亮攝）

一班家長今晚（14日）七時在中環遮打花園舉行「香港媽媽反送中集氣大會」。（余俊亮攝）

數千名家長響應網上號召，今晚參與「香港媽媽反送中集氣大會」，希望以母親堅定的力量，為香港的年輕人集氣，讓他們知道自己並不孤單，並呼籲特首林鄭月娥打開僵局，立即撤回《逃犯條例》修訂。

+ 3 + 2

「英勇媽媽」陸錦城講述當日勸誡警察經過，盼他們「記得所有人都有阿媽生㗎！」（余俊亮攝）

「英勇媽媽」斥林鄭：你無為人父母的心腸啊

陸錦城在台上說，林鄭月娥自稱為港人的母親，表面上好像很有道理，但當青年與她意見相違時，卻用長槍（橡膠子彈）、催淚彈等武器去對付青年，「呢個就係你嘅教仔方式？你已經構成家暴，我可以報警拉你啊！你係咪想鼓勵香港父母家暴啊？」

她直斥林鄭月娥無論作為特首或母親都不及格，「你無為人父母的心腸啊！」她亦指，作為母親，言傳身教是十分重要，「如果阿媽無誠信，點教仔女有誠信啊？」她認為現時主流民意要求林鄭月娥下台，林鄭便應有誠信，兌現競選承諾，為兩個兒子做榜樣，免得兩個兒子也成為無誠信的人。

陸錦城續說，明白警方在執法時要聽上司命令，但懇請警察在拔槍、拿警棍時，「記得所有人都有阿媽生㗎！」