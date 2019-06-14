【逃犯條例】過百位中學校長聯署　呼籲港府立即擱置修訂逃犯條例

逃犯條例原訂於周三（12日）在立法會恢復二讀，此舉觸發起一大班反對條例的示威者，在靠近政府總金鐘夏慤道、龍和道一帶觸發嚴重警民衝突，多人受傷，當中有老師，父母，也有不少為香港長大的年輕人。過百位中學校長，當中有54位現任中學校長，佔全港中學現任校長逾一成，以及47位前任中學校長，以個人名義聯署，呼籲特首林鄭月娥以及每一位立法會議員立即擱置修訂逃犯條例。當中包括現任培正中學校長何力高、華英中學校長尹志華及中學校長會主席鄧振強。

過百位中學校長聯署呼籲港府立即擱置修訂逃犯條例。（資料圖片）

聯署中表示，現時看見當前香港的情況，令他們心急如焚，故此作出以下呼籲，希望可以從教育工作者的角度，盡他們的力量，還香港年輕人一點希望和愛。聯署中，收集了101位中學校長，當中包括54位現任中學校長和47位前中學校長，以個人名義聯署，以表心聲，強調呼籲的內容並不代表各校長於現時或過往曾服務的學校或其辦學團體所持的觀點，並希望將以下呼籲傳予特首林鄭月娥以及每一位立法會議員。

聯署中表示，現時看見當前香港的情況，令他們心急如焚，故此作出以下呼籲，希望可以從教育工作者的角度，盡他們的力量，還香港年輕人一點希望和愛。聯署中，收集了101位中學校長，當中包括54位現任中學校長和47位前中學校長，以個人名義聯署，以表心聲，強調呼籲的內容並不代表各校長於現時或過往曾服務的學校或其辦學團體所持的觀點，並希望將以下呼籲傳予特首林鄭月娥以及每一位立法會議員。

內容指，過去一星期，作為中學校長，有着難以言諭的心痛。他們認為，香港絕大部分年輕人都愛好和平，但近日就反對《逃犯條例》的示威當中，從傳媒和社交媒體看到年輕人頭破血流，聽見其中一名年輕人哭訴，不顧自己安危都要走出來，原因為「他們愛香港這個地方」。有校長指，當閱讀到一名只有15歲的年輕示威者指，「反正如何示威都沒用，我不如死掉算了」感到內心彷如被撕裂。

校長們於聲明中慨歎，這些年輕人，同樣是香港的中學生，即為他們的學生和舊生，認為作為師長，理解到年輕人的無奈與沮喪，對前景失去希望的痛苦。他們憑着真心為香港付出愛，卻得到拒絕、痛擊和傷害，而感到無語。

此外，聯署中表示，校長們同樣感到焦急，非常擔心一旦立法會重開會議審議逃犯條例修訂草案，大批年輕人再次湧上街頭，明白到他們即使可能會被捕、被打、被子彈射擊，也執意要用自己的身驅去阻止法例被通過。此外，又擔心年輕人對政府的信心只會急速下滑甚至心死、對權威如警隊的怨忿只會繼續升溫甚至不能逆轉，不論對年輕人的身心健康和正向成長，抑或對社會的安寧與凝聚，均百害而無一利。

為盼望香港社會可以讓年輕人感受到愛和希望，香港社會可以重新建立融和與互信，懇請特區政府立即擱置修訂逃犯條例，與社會各界尋求共識或以其他方案解決當前難題，並懇請全體立法會議員以香港年輕人的福祉為依歸決定取態，力挽狂瀾，還年輕人希望和愛。

聯署寫到，懇請全體立法會議員以香港年輕人的福祉為依歸決定取態，挽狂瀾於既倒，還年輕人希望和愛。（資料圖片）