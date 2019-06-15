【逃犯條例．持續更新】民陣周日如期遊行　稍後交待三罷行動

撰文：張嘉敏
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立法會原定於本周三（12日）就修訂《逃犯條例》恢復二讀，引起大批市民集會反對，最終導致警民衝突，約百名示威者、記者及警察受傷。經過連日來的發展，特首林鄭月娥將於今日（15日）下午3時會見記者，消息稱將宣布暫緩修例，進行諮詢，但不會撤回。
民陣原定於周日（16日）就反對修例發起遊行，民陣表示若政府不宣布撤回修例，遊行必定如期舉行。至於星期一的「三罷行動」會待政府記者會後再交代。
在本周三的反《逃犯條例》修訂，警方共發射了逾150枚催淚彈。（資料圖片／余俊亮攝）
【13:30】因應周日的遊行，新巴城巴宣布將分階段進行改道及改站，涉及超過80條巴士路線受影響。
新巴城巴逾80條路線受影響。
【13:00】行政長官辦公室宣布，特首林鄭月娥將於下午3時在政府總部見記者。
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【12:45】就反對修訂逃犯條例，民陣原定於明日下午2時半發起遊行，將先於維園集合，並於3時出發遊行至金鐘政府總部，而屆時警方視乎人數決定是否開放六條行車線。
因應特首林鄭月娥或將於今日下午宣布暫緩修例，民陣稱若政府不決定撤回修例，遊行將會如期舉行；至於星期一的「三罷行動」會待政府記者會後再交代。召集人岑子杰又稱遊行的重點為還當日示威者公道。另外，民陣將會設立街站，為支援在反修例示威中傷者及被捕人士籌款。