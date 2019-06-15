【逃犯條例．持續更新】民陣周日如期遊行　稍後交待三罷行動

立法會原定於本周三（12日）就修訂《逃犯條例》恢復二讀，引起大批市民集會反對，最終導致警民衝突，約百名示威者、記者及警察受傷。經過連日來的發展，特首林鄭月娥將於今日（15日）下午3時會見記者，消息稱將宣布暫緩修例，進行諮詢，但不會撤回。

民陣原定於周日（16日）就反對修例發起遊行，民陣表示若政府不宣布撤回修例，遊行必定如期舉行。至於星期一的「三罷行動」會待政府記者會後再交代。