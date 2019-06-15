【逃犯條例】暫緩修訂草案　總商會及工總表歡迎　盼各界冷靜討論

政府修訂《逃犯條例》引發大批市民上街示威抗議，政府在今日（15日）「轉軚」宣布暫緩修訂草案。香港總商會及香港工業總會分別發聲明，歡迎政府的決定，並期望各界回歸理性討論。另外，保公義撐修例大聯盟亦發聲明，表示理解政府做法，會繼續反映支持團體及人士意見。

2019年6月15日下午3時，特首林鄭月娥承認政府就《逃犯條例》解說有不足，宣布暫緩修例。（梁鵬威攝）

立法會原訂於本周三（12日）恢復二讀《逃犯條例》修訂草案，結果引起警民衝突，警方將事件定性為「暴動」，更發射了逾150枚催淚彈、20發布袋彈、數發橡膠子彈等清場，導致約百名市民、記者以及警員受傷。

特首林鄭月娥在今日（15日）見記者，認為政府就草案的解說不足，故會暫緩修訂草案。香港總商會及工總分別發聲明，歡迎政府的決定，又希望各界回歸理性討論。

期望各界能回歸理性討論

香港總商會主席夏雅朗相信，暫緩草案能讓各方冷靜下來，重回理性的討論；期望政府可以回應和釋除各方對草案的疑慮。

香港工業總會主席郭振華亦表示，衷心希望社會各界能夠冷靜、理性地討論草案，強調任何衝突和暴力、影響民生和經濟的行動都不能夠解決問題。

「保公義撐修例大聯盟」（資料圖片/梁鵬威攝）

一直支持修例的保公義撐修例大聯盟，曾呈交80萬個簽名支持修例。聯盟表示，理解林鄭月娥提出暫緩的決定。大聯盟今後會繼續向政府表達有關意見，也會向廣大市民介紹有關内容，他們又期盼政府再次進行修訂工作時，能夠全面傾聽市民聲音，求同存異，達成共識。