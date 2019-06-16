【逃犯條例．交通持續更新】港鐵港島綫所有車站恢復上落客

民陣今日（16日）再次就逃犯條例修訂發起遊行，促政府撤回引起極大爭議的修訂。 在遊行開始前，多個港鐵轉車站，包括天后站、銅鑼灣站、油塘站、旺角站、香港站均實施人流管理措施。在下午4時，港鐵港島綫往柴灣方向一度不停銅鑼灣站、天后站。至約5時半，港鐵取消不停站的安排，港島綫所有車站恢復上落客。 九巴及新巴城巴宣布因應遊行，早上起於港島區實施改道及改站，共120條巴士線受影響。共有14條專線小巴路線需分階段改道，另外小巴4A將於下午2時15分起暫停服務，直至道路重開為止。電車服務方面，部分路段將由下午約2時起，按遊行時間及現場情況分階段暫停。 陸路交通大擠塞之餘，循海路到港島區亦不容易，尖沙咀天星碼頭現黑衣人潮，龍尾起碼排至星光大道。

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【17:46】民陣在維園宣布，目前已開放告士打道西行兩條行車線，供遊行人士使用。

【17:36】港鐵表示列車不停站的安排已取消，港島綫列車恢復在全綫所有車站上落客。但部分車站月台仍然非常擠迫，視乎實際情況在個別車站實施人流管理。

【16:55】 因應港鐵柴灣方向不停銅鑼灣天后站，大批市民從灣仔站出站，經莊士敦道往銅鑼灣方向，亦有市民從銅鑼灣方向走至莊士敦道。

【16:38】民陣宣布，灣仔謝斐道行車線已開放予遊行人士。

【16:26】民陣宣布告士打道行車線獲開放後，維園內大量市民改道前往告士打道。

【16:08】港鐵公司表示，因應警方要求，港島綫往柴灣方向列車不停銅鑼灣站和天后站。

【16:00 】九巴將加強102、106、112、116線以及新界區的過海路線服務。

【15:35 】屯門建生巴士總站有約300人排隊等候960號巴士到港島區。

【15:24】港鐵天后站恢復上落客。

【15:04】港鐵表示，由於港島區有公衆活動舉行，部分車站月台非常擠迫，個別車站實施人潮管制。

【15:02】尖沙咀天星碼頭人潮不斷。大批穿黑衫市民排隊乘坐小輪參加遊行，龍尾排至星光大道洲際酒店對出。現場秩序良好，數名小輪公司職員和警察在場，小輪公司同時派職員在龍尾安排市民排隊。

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↓↓↓紅磡隧巴站、其他巴士站情況↓↓↓

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【14:38】城巴W1號線已暫停服務，新巴、城巴約80條日間路線提早於14:00起改道行駛。

【14:30】紅磡海底隧道巴士站現黑衣人潮。

【14:09】港鐵多個轉車站，包括油塘站、旺角站、香港站，以及港島綫的天后站和銅鑼灣站已開始實施人流管理措施。

【14:02】由於天后站月台過於擠迫，站內正實施人流管理措施，個別列車亦有可能不停天后站

【13:58】由於港島區有大型活動舉行，部份車站月台非常擠迫，個別車站已實施人潮管制，港島綫部份列車將不停個別車站。現時港島綫月台上的乘客較多，候車時間亦會較長。

【13:51更新】九巴：為配合6月16日於港島區舉行的公眾遊行，九巴將加強102、106、112、116線，以及新界區的過海路線服務。

下午1時半，金鐘站已出現人潮。（張浩維攝）

民陣的遊行今日下午2時半於維園集合，3時將出發遊行至金鐘政府總部。

九巴宣布由上午10時半起，會分階段於港島區實施改道及改站措施，受影響路線共33條，部分巴士站將於封路期間暫停提供智能手機及網上到站時間預報服務，臨時改道措施或會因應現場警方指示及實際情況作出調整，改道措施將維持直至相關道路重開。

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而新巴城巴亦因應遊行，宣布將會分別從早上10時半起、下午1時半起，及下午2時45分起，分階段改道及改站。共有35條新巴巴士路線，以及52條城巴巴士路線受到影響。新巴城巴呼籲乘客留意張貼於有關巴士站的通告，或登入公司網址查詢。

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14條專線小巴改道 電車2時起分階段暫停

運輸署宣布自今日十時半起，共有14條專線小巴路線需分階段改道，另外小巴4A將於下午2時15分起暫停服務，直至道路重開為止。

電車服務方面，來往糖水道至雪廠街的電車服務，將由下午約2時起按遊行時間及現場情況分階段暫停，而介乎興發街與雪廠街之間的電車路軌，將由下午約2時起按遊行時間及現場情況分階段封閉。

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