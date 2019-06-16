【逃犯條例】616遊行交通一覽　逾百巴士小巴改道　電車分段暫停

民陣今日（16日）再次就逃犯條例修訂發起遊行，促政府撤回引起極大爭議的修訂。 九巴及新巴城巴宣布因應遊行，早上起於港島區實施改道及改站，共120條巴士線受影響，直至相關道路重開為止。 此外，共有14條專線小巴路線需分階段改道，另外小巴4A將於下午2時15分起暫停服務，直至道路重開為止。電車服務方面，部份路段將由下午約2時起，按遊行時間及現場情況分階段暫停。

民陣的遊行今日下午2時半於維園集合，3時將出發遊行至金鐘政府總部。

九巴宣布由上午10時半起，會分階段於港島區實施改道及改站措施，受影響路線共33條，部分巴士站將於封路期間暫停提供智能手機及網上到站時間預報服務，臨時改道措施或會因應現場警方指示及實際情況作出調整，改道措施將維持直至相關道路重開。

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而新巴城巴亦因應遊行，宣布將會分別從早上10時半起、下午1時半起，及下午2時45分起，分階段改道及改站。共有35條新巴巴士路線，以及52條城巴巴士路線受到影響。新巴城巴呼籲乘客留意張貼於有關巴士站的通告，或登入公司網址查詢。

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14條專線小巴改道 電車2時起分階段暫停

運輸署宣布自今日十時半起，共有14條專線小巴路線需分階段改道，另外小巴4A將於下午2時15分起暫停服務，直至道路重開為止。

電車服務方面，來往糖水道至雪廠街的電車服務，將由下午約2時起按遊行時間及現場情況分階段暫停，而介乎興發街與雪廠街之間的電車路軌，將由下午約2時起按遊行時間及現場情況分階段封閉。

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