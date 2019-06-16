【逃犯條例】丈夫偕孕妻上街守護下一代　撐乖學生並非暴徒

民陣今日（16日）再度發起遊行，要求政府撤回修例。踏入晚上7時半，銅鑼灣一帶仍然未見龍尾。 徐太頂着七個半月大的肚子，與丈夫一同參與遊行。她坦言即使懷孕遊行很吃力、上街時汗流浹背，但仍要上街表達訴求，守護下一代。 徐先生坦言，在6.12衝突過後，曾親眼目睹當日參與「暴動」的學生，只是斯文有禮的乖學生，他淚盈滿眶道：「我開頭以為係好強壯、好大隻嘅學生，相反佢哋只係好大膽、好勇敢，好為佢哋自豪！」

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徐先生及徐太晚上由炮台山加入遊行。對於政府多次強調，周三（12日）於立法會外發生的警民衝突是暴動，徐先生指出，即使妻子腹大便便，但他從不擔心上街的安全性，更笑言：「我相信香港市民好克制⋯⋯我估班暴徒係講緊警察？」

母親心痛612衝突

徐太承認，懷孕時遊行的確很吃力，雖然朋友曾勸喻她不要上街，但為了下一代，她更要挺身而出，「一定辛苦，始終唔係行緊商場，但辛苦都要出嚟行，既然我無法去前線，就要企出嚟支持我哋班小朋友。」

徐太指出，周三（12日）當日她在家中與兩歲女兒看着電視新聞，看着煙霧瀰漫、子彈橫飛的畫面，作為母親的她，一直心痛不已。她感嘆：「我唔知到佢（女兒）大個時，香港仲係咪一個言論自由社會，但起碼有一班小朋友為佢爭取過！好心酸。」

徐太（左）雖然懷孕七個半月，但今日仍然堅持上街。（王潔恩攝）

徐先生：「暴徒」是乖學生

徐先生指出，他在衝突翌日上班時，在巴士上執拾到一個銀包，打開後只發現學生證，以及一堆應對被捕後的教學卡片。

他說，當日他曾聯絡該校學生會，告知他拾到同學的銀包。怎料當日取回銀包的，卻只是一名斯文有禮、身材瘦弱的學生，他說：「我開頭以為係好強壯、好大隻嘅學生，相反佢哋係好大膽、好勇敢，好為佢哋自豪！」

他希望，今日上街除了要求政府撤回修例，警方亦要重新檢視6.12當日所使用的武力。

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