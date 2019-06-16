【逃犯條例】「00後」首次上街　見滿街黑衫人海：香港人好有愛

「00後」的李同學今天首次集合數位朋友，參與遊行，成為佔滿港島北行車線的其中一員。五年前，即2014年佔領運動時，她仍就讀小學，沒受過雨傘運動的洗禮，當年的她，政治意識仍如同她的臉孔般，滿是清澀，未脱稚氣。 五年過後，她已是中四學生，雖然學校沒教授修例影響，但她如其他年輕人一樣，主動在社交網絡了解有關資訊，今天更首次走在遊行前線，眼見滿眼黑衣人群，反修例口號聲震大街，她坦言「好有愛」：「大家都捍衛緊自己家園」。

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於IG召集朋友首次上街 父母支持

港府倉卒推行《逃犯條例》修訂，學校通識科卻沒教、老師亦未提及，但剛過去一周政局風起雲湧，遊行、立法會示威、再到特首宣布暫緩，學生唯有上網了解有關資訊。上次6月9日的遊行，李同學正值考試周，沒參與其中，但她還是相當緊貼最新情況。她深明今次修例影響深遠：「到時會無咗自由同保障。」

社交平台大量反修例消息，她們一班「00後」同學於IG紛紛轉載，李同學更成為所屬班級半個發起人，於IG群組中統籌及召集友好，終促使參與社運「第一次」。家中父母支持她站出來發聲，又叮嚀她萬事小心。

李同學是「00後」，今天首次集合數位朋友，參與遊行。（陳淑霞攝）

首次遊行上街，沒被人群洶湧嚇壞，也不怕天時暑熱：「反而覺得香港人好有愛」。她指，走入車廂內，滿是黑色人海，自己身為其中一員，亦被感動「包圍」：「大家都捍衛緊自己家園。」

她認為，港府將6.12定性為暴動，並不合理，她雖然當天沒參與，但自己有從網上片段得知大概：「明明大家都係和平集會，但警方就扔起摧淚彈。」

她希望特首可聆聽民意，倘最終無法迫使港府撤回《逃犯條例》修訂，她坦言會感到絕望，她以茫然的樣子回答：「如果做咁多，都迫唔到，咁我都唔知仲可以點。」