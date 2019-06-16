【逃犯條例】邊咬包邊追龍尾　市民晚上10時上街：爭取自己的自由

行政長官林鄭月娥昨日（15日）宣布「暫緩」《逃犯條例》修訂，但民陣今日再次發起遊行，要求政府「撤回」。至晚上10時許，遊行隊伍龍尾才抵達灣仔一帶，但大量市民仍在「追趕龍尾」，把握機會參與這次大遊行。 有市民參加完父親節活動後，在晚上10時半才一邊咬着麵包，一邊追上灣仔的遊行龍尾，他直言：「大家好想走出來爭取屬於自己的自由。」

不少市民穿上黑衣，上街要求撤回逃犯條例修訂。（羅君豪攝）

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市民林先生表示，自己參加完父親節活動後才走出來，到晚上10時半，仍未進食晚餐的他一邊咬着麵包，一邊追上灣仔的遊行龍尾。他形容，在乘搭地鐵期間，目睹很多人都是剛剛出來：「大家好想走出來爭取屬於自己的自由。」

被問及是否滿意行政長官林鄭月娥昨天的交代，林直言：「到今日為止，我冇滿意過佢任何一樣野。」他又促請政府真正撤回修訂。

林先生形容，在乘搭地鐵期間，目睹很多人都是剛剛出來，「大家好想走出來爭取屬於自己的自由。」（鄺曉斌攝）

不願上鏡的陳先生聯同妻子及女兒一同上街，由於今日參與遊行人數太多，要到晚上七點才能在銅鑼灣崇光百貨起步，至晚上10時30分才走完三分之二遊行路程。

惟他表示，不覺得辛苦，直言「身為香港人，要做應該要做的事」。他促請行政長官林鄭月娥要問責下台，「但之後邊個上台都一樣」，坦言對香港前景感到悲觀。