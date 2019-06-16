【逃犯條例】有網媒指鄺Ｘ宇教唆人墮樓　鄺俊宇斥：踩屍體作新聞

有反對逃犯條例修訂的示威者昨日（15日）在太古廣場危站5小時後墮樓亡，立法會議員鄺俊宇曾到現場勸說。網上媒體《點新聞》今日（16日）引述「知情網民」指出，「鄺X宇」曾致電死者並教唆其跌到氣墊上。 鄺俊宇晚上發聲明嚴厲否認事件，提及警方當時無需、亦不容許他提供協助，鄺俊宇直斥《點新聞》踩著着死者屍體去作新聞，要求該媒體立即撤回及刪除有關報道，並保留向其追究的權利。

鄺俊宇昨得知消息曾趕至現場了解，希望與男子對話。（資料圖片／王譯揚攝）

一名反對修訂逃犯條例的示威人士昨日在金鐘太古廣場危站5小時，晚上墮樓最終不治，立法會議員鄺俊宇昨日亦有到現場，希望勸說該示威者返回安全地方。

網媒《點新聞》今日報道，網上傳言死者手機的通訊軟件及通話中的最後接觸者為鄺俊宇，又指內容涉及銀行過數問題，更引述「知情網民」的消息指出，「鄺X宇」在現場致電教其「跳落去氣墊，等多啲傳煤影到」。

鄺俊宇否認：警方不容許自己提供協助

鄺俊宇今日晚上發嚴厲聲明否認指控，他強調曾三度要求警方批准進入封鎖區不果，只能在對面馬路叫喊，可惜聲音未能清楚到達於四樓平台、即危站市民的位置，警方曾於晚上8:30致電鄺俊宇助理指情況暫時無恙，更指無需及不容許鄺俊宇提供協助。

鄺俊宇直斥，《點新聞》「踩著死者屍體去作新聞」，並指其對死者亂加指控做法極為可恥，亦有違做人最基本道德。由於死者已無法澄清、無法為自己說話，所以鄺俊宇出聲明還死者及事實一個公道。鄺又指，該機構刊登報道前未曾向自己求證。鄺要求點新聞立即撤回及刪除有關報道，並保留向該機構追究的權利。