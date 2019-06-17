【逃犯條例】台北集會聲援香港反修例遊行　雞排妹舉標語出席

政府周六（15日）宣布暫緩修訂《逃犯條例》，但民陣對政府「只緩不撤」表明不收貨，周日（16日）如期舉行第4次反修例遊行，大批市民參與遊行，沿途大叫「林鄭下台」等口號。 在台灣，周日也有聲援民陣的活動，逾千計市民在台北立法院外集結，有「宅男女神」之稱的女星「雞排妹」鄭家純也出現在遊行隊伍中。

在台港生及畢業生逃犯條例關注組、台灣公民陣線聯盟與台灣青年民主協會等團體在台北市濟南路集結，聲援香港反對修訂逃犯條例，譴責暴力對待和平抗爭，並要求當局發表「反送中」聲明，反對將台灣人移交中國，以及設立庇護港澳政治難民的具體配套。

台灣周日亦有聲援香港「反送中」行動，逾六千人在台北立法院外集結。（聯合報影片截圖）

有現場民眾表示，過去一段時間台灣仍有政治人物高調倡議「和平協議」，企圖以和平包裝「一國兩制」，罔顧台灣落入香港當前困境的風險。

「雞排妹」鄭家純周日參與台北的遊行，身穿黑裙且舉起「No China Extradition」標語，還上載一段廣東話錄音檔供轉發，呼籲支持香港，錄音稱：「我是鄭家純，我在台北，撐香港，反送中，一定要團結，香港人加油呀！」她也曾在Instagram上表示相信香港人和平示威，並轉發港人的各種相片。