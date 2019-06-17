直升機石崗翻側　調查報告指被長草纏繞肇禍　促加強機場草地管理

一架香港飛行總會的Robinson R22 Beta II型直升機於2016年在元朗石崗機場失控翻側，導致一名男學員受輕傷，初步報告指意外成因是直升機被草纏住導致翻側。 事隔近三年，運輸及房屋局轄下的民航意外調查機構今日（17日）發表調查報告，提出兩項安全建議，包括提升飛行會員對動態翻滾的認識，以及加強石崗機場供直升機起降的草地區域的管理。

一架由香港飛行總會飛行教官操控的Robinson R22 Beta II型直升機（登記編號B-HJU）於2016年10月23日在石崗機場發生翻側意外。

事件被界定為意外

民航意外調查機構指，事發時教官基於飛行交通的考慮，把直升機降落於一處與跑道平行的草地上。當交通許可時，教官嘗試再次起飛繼續懸停飛行，但兩個着陸架都被草纏繞；及後直升機向前翻滾，左側着地橫臥地上，發動機在撞擊時停轉，直升機嚴重損毀。

教官意外中受輕傷，機上一名飛行學員無恙。根據國際民用航空組織的準則，事件被界定為意外。

調查報告分析事件的因由，指出可能導致事故的原因是教官試圖起飛時，直升機着陸架被長草纏繞，造成不可控制的角動量，引致動態翻滾。

調查小組提出兩項安全建議，主要在於提升飛行會員對動態翻滾的認識，以及加強石崗機場供直升機起降的草地區域的管理。