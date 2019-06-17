中大與機構虛擬實境治療社交迴避症　減低醫療負擔

香港人的精神健康問題非常普遍並非新鮮事，有數字顯示，香港有100萬人患上常見的精神健康問題。有機構聯同香港中文大學於今日（17日）宣布，推出應用亞洲首創虛擬實境（VR）科技的心理治療方案，使病人獲得更迅速的治療，減低醫療負擔。

由左至右為香港中文大學副校長張妙清、AXA 安盛亞洲區行政總裁韋國敦和Oxford VR 行政總裁 Barnaby Perks 正在進行啟動儀式。 (洪嘉徽攝）

在缺乏專業人員以滿足龐大的精神健康問題需求下，香港病人需要等待3年才能接受治療。故此，AXA 安盛、香港中文大學及牛津大學分支機構 Oxford VR，共同推出亞洲首創應用實境（VR）的治療方案，為香港等亞洲地區提供精神健康支援。病人只需要到指定社區或診所，便能使用新推出的支援服務，省卻輪候一般精神健康問題診治的時間。

研究計劃以「Yes I can」命名，旨在為社交迴避症狀，如為焦慮症和抑鬱症帶來新的治療選擇。計劃包括招募250名18歲或以上公眾人士參加臨床研究，為每位參加者提供6-8次30分鐘，為期3至6週的虛擬實境治療。

在治療過程中，虛擬教練會透過一系列的日常情境，如用家平日身處的環境、建築物和聲音，誘發用家的焦慮情緒，從而令用家學會面對及處理恐懼環境，克服社交迴避的症狀；而VR設有粵語和英語版本，供不同需要人士使用。但AXA 機構發言人表示，因醫療成本問題，計劃並不包括精神科醫生的直接診斷，計劃完成後，將由中大研究人員跟進個案。