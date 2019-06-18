今年首季146人感染愛滋病病毒 　自2015年來首現母嬰傳染個案

衞生防護中心今日（18日）匯報本港2019年第一季本地愛滋病情況，期內接獲146個感染愛滋病病毒的新增個案，主要傳播途徑為男男性接觸。此外，今年是自2015年以來首次出現母嬰傳播個案。

陳志偉醫生呼籲有需要人士應盡早進行愛滋病病毒測試。(王珮殷攝)

今年首季146宗愛滋病病毒感染新增個案涉及128名男性和18名女性，個案以30至39歲男性為主。其中71人透過同性或雙性性接觸受感染。62宗個案由公立醫院、診所及化驗所呈報，一半的感染者已到衞生署或醫管局轄下的愛滋病專科服務接受治療。此外，季內錄得22宗愛滋病新增個案中，最常見的併發症為肺囊蟲肺炎，結核病及波西氏腫瘤。

另外，今季有兩宗母嬰傳播的愛滋病感染個案，是2015年來首次。陳醫生指出，孕婦在懷孕，生產及餵哺母乳期間均可將愛滋病病毒傳染給嬰兒，呼籲孕婦應採取預防措施(包括安全性行為，不共用針筒及避免其他高風險行為)。

陳醫生亦建議高危人士定期進行愛滋病病毒測試，曾進行不安全性行為的人士亦應及早接受愛滋病病毒抗體測試，有需要人士可致電衞生署愛滋熱線(2780 2211)預約。他強調測試是免費，不記名及保密，希望相關人士盡早求助。