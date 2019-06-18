馬評人「何其準」告兩馬報　指仍用其名作主編　向法庭申禁制令

著知馬評人何其準和其工作的出版公司，指《大勝馬經》和《騎師日報》擅自加上「何其準主編」字眼。何其準指此舉不但誤導公眾，令一眾馬迷以為該兩份馬報由他編輯，以及有他提供的貼士，令何現時工作的《今天大勝馬簿》及《今天騎師日報》銷量減少。何和出版公司因此入稟高等法院，要求法庭頒令禁制《大勝馬經》和《騎師日報》使用「何其準」之名，及賠償其損失。

原告為筆名何其準的何永強，以及出版《今天大勝馬簿》及《今天騎師日報》的太陽馬經出版有限公司；被告則為出版《大勝馬經》和《騎師日報》的中國互媒體控股有限公司，和中國互動媒體唯一董事和股東章佳強。

何曾在被告出版的兩馬報工作

入稟狀指，何永強以何其準為筆名逾30年，是本港知名的馬評人，曾在電台、電視台工作，亦在多份報章和馬報撰寫專欄。何其準先後在《大勝馬經》和《騎師日報》任主編，至2017年離開，現時在《今天大勝馬簿》及《今天騎師日報》工作。

指被告曾邀他回巢

章佳強於2017年8月時，聯絡何其準，邀請他任《大勝馬經》的總編。章在WhatsApp謂：「一定吾會令你一手湊大既大勝版頭煙(淹)沒於紙媒沒落既潮流。」章又指：「沒有大B哥你幫助，一定做得唔好，希望大B哥畀機會我將大勝牌頭傳承落去。」惟何其準最終未有回巢。

指被告做法令人誤以為何仍是主編

惟中國互媒體控股未得何其準同意，在《大勝馬經》和《騎師日報》中使用「何其準主編」字眼。入稟狀指，被告的行為誤導公眾，令馬迷以為《大勝馬經》和《騎師日報》為何其準任主編。此外，入稟狀指被告的行為亦會令《今天大勝馬簿》及《今天騎師日報》的銷售減少。

案件編號：HCA1059/2019