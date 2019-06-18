提名表格造假　前西貢鄉郊代表劉國華認罪後判

前西貢鄉郊居民代表劉國華，在2019年鄉郊代表選舉提名表格中，虛報自己及3名提名人的主要住址，表格並載有其中兩名提名人偽冒簽名，早前遭廉政公署起訴，今日（18日）在觀塘裁判法院認罪侯判。

劉國華承認自己在與選舉有關的文件中作出虛假陳述，違反《選舉程序（鄉郊代表選舉）規例》第90（1）（a）條；以及一項使用虛假文書，違反《刑事罪行條例》第73條。案件將押後至7月12日判刑，以待被告的背景及社會服務令報告。被告暫時還押懲教署看管。

案情指，劉國華曾在2003年至2019年擔任西貢鄉村大街（西）居民代表，在2018年11月16日向民政事務總署提交提名表格參選，惟在11月22日撤回提名。表格中報稱自己妻子、外甥及弟媳及兩名村民為提名人，並附有簽署；同時報該村一間曾由其父親經營的雜貨店為自己、妻子、外甥及弟婦的主要住址。

廉署早前接獲貪污投訴，調查後發現，劉自2017或2018起，與妻子同住於西貢某住所，而該住所並非在該村範圍內。其弟婦則從未在該雜貨店居住過，同時外甥於案發時並非住在該處。廉署並揭露，在向民政事務總署提交的提名表格上偽冒弟婦的簽署，而其外甥則不知悉自己被列為提名人。