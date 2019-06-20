【選民登記】本屆建制區議員可獲12.5億薪津資源　比泛民多1.5倍

區議會換屆選舉將於今年11月舉行，選出452名直選議員，而每個議席也涉及公共資源，包括議員薪津、營運開支等，平均每年涉款過百萬，即4年任期內涉及逾400萬元；而一名區議會主席4年任期可獲近588.7萬元。 《香港01》統計各區議員政治背景，按上述計算推算各政黨陣營所佔資源。當中299名建制議員共佔12.5億元，比泛民議員的5億多1.5倍。若以政黨計算，擁最多區議會議席的民建聯，有118名區議員，涉及近5億資源，與泛民陣營相若。

現時政府會為每名區議員提供多項資源和薪津，協助他們履行職務。單就區議員個人福利而言，現時每名區議員每月可獲3.2萬元薪津、4.1萬元實報實銷營運開支津貼作租用辦事處及聘用職員等、5,690元雜項津貼。此外，每年可獲3.4萬元醫療津貼，而整個任期可獲1萬元外訪津貼。若完成4年任期更可獲15%約滿酬金，按過去4年區議員薪津計算，料涉款逾22萬元。

按上述計算，本屆區議員平均每年可獲過百萬元薪津資源。

2016至2019區議員可獲薪津資源總額。

另外，由於區議會主席和副主席因職務較一般區議員多，例如區議會主席需出席所屬地區的小工程計劃中央督導委員會和地區工作小組的會議，所以兩者薪津較一般區議員分別多73%和50%；同時主席每年可額外獲得14.7萬元酬酢開支。

若以此計算，連同各項議員基本津貼和營運開支償還額，估計區議會主席4年任期獲588.7萬元，副主席可獲488萬元。

現時區議會，共有431名直選議席中，建制派取得七成議席（299個），當中包括所有區議會主席和副主席；至於泛民則取得124席，另有9人則屬其他或獨立人士。按上述計算，建制派議員最多可取得逾12.5億元的薪津和營運津貼，而泛民議員則合共只獲最多近5億，相當於建制派所獲資源的40%。

2019區議會議員陣營分布

各陣營區議員所獲薪津資源

在一眾政黨中，坐擁118席的民建聯，其區議員所獲資源也最多，估計本屆可獲近5億元，與整個泛民陣營相若。泛民方面，現時有37名區議員的民主黨，本屆料可獲近1.5億元，至於第三大黨工聯會則有約1.14億元。