中環至半山扶手電梯　改裝鳥線代替鳥刺　料可阻雀鳥排泄

中環至半山扶手電梯系統內常有野鳥聚集，引起衞生問題，對市民造成滋擾。當局早於今年一月起，在電梯燈槽兩旁加裝鳥刺作為驅鳥裝置，惟工程期間，有市民懷疑野鴿被鳥刺所困，須叫停工程。據運輸署向中西區區議會提交文件，署方決定將鳥刺改為鳥線，指不會對野鳥造成傷害，亦可減少雀鳥排泄物污染扶梯系統。

安裝前，地面佈滿野鳥的排泄物及羽毛，衛生環境欠佳。（中西區區議會文件圖片）

政府為進一步改善中環至半山扶手電梯有野鳥聚集的問題，經與區議會協商後，在燈槽兩旁加裝驅鳥裝置。惟有市民指鳥刺會令野鳥受傷，運輸署、機電工程署及漁農自然護理署較早前研究替代方案，建議以新的驅鳥裝置即「鳥線」， 安裝在受野鳥滋擾較嚴重的扶梯系統相關段落。

現有驅鳥裝置，即鳥刺。（中西區區議會文件圖片）

區議會文件指，鳥線由包膠鋼線、鐵柱及彈弓組成。三條鋼線平衡穿過每枝鐵柱上的穿孔，末端再由彈弓拉緊，可穩妥地築成圍欄。

新驅鳥裝置「鳥線」。（中西區區議會文件）

當局指，以鳥線代替原有的鳥刺後，有效改善該路段的地面清潔程度，與早前安裝的鳥刺成效大致相同。此外，鳥線設計較為簡潔，既能改善觀感，亦方便清潔人員在燈槽上進行清潔，也有效阻擋野鳥站近燈槽邊緣上排泄。而漁護署亦指，鳥線一般不會對野鳥構成傷害。當局將諮詢中西區區議會，以儘快完成餘下的安裝工程，改善扶梯系統介乎皇后大道中與擺花街之間一段衞生環境。

安裝後，環境潔淨度大改。（中西區區議會文件）

署方促請各議員就第有關工程的最新方案提供意見，並儘快完成餘下的安裝工程，以改善扶梯系統介乎皇后大道中與擺花街之間一段的潔淨程度，為市民及遊客提供舒適的步行環境。