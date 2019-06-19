【逃犯條例】天主教及基督教促撤回法案　獨立徹查6.12警民衝突

《逃犯條例》修訂爭議引起上周三大規模警民衝突，數以百萬計市民連續兩周末上街遊行抗議，特首林鄭月娥昨日（18日）召開記者會僅向市民致歉，但拒絕撤回議案等五大訴求。香港六宗教領袖同日發聲明呼籲市民接受林鄭道歉，停止社會對立，不過天主教香港教區宗座署理樞機湯漢和香港基督教協進會主席蘇成溢今日再發聲明，要求政府明確「撤回法案」及從速成立獨立委員會，徹查「6.12警民衝突」的真相。

天主教香港教區宗座署理樞機湯漢（左）今日再發聲明，要求政府明確「撤回法案」。（資料圖片）

天主教香港教區宗座署理樞機湯漢和香港基督教協進會主席蘇成溢今日再發聲明，回應特首林鄭月娥昨日記者會上的言論。香港基督教協進會為聯合教會組織，包括聖公會、香港基督教循道衛理聯合教會、中華基督教會香港區會、基督教香港信義會及基督教香港崇真會等27個團體。全文聲明如下：

1.行政長官向市民公開道歉，承認自己的不足，我們深表認同。

2. 我們呼籲特區政府從速成立獨立委員會，徹查6.12警民衝突的真相，俾能鑑往知來。

3. 特區政府雖已表明「停止《引渡條例》立法程序」，我們仍呼籲政府考慮廣大市民的強烈要求，明確聲明「撤回法案」。

香港基督教協進會主席蘇成溢（圖）與湯漢聯署聲明，促政府成立獨立調查委員會，徹查「6.12警民衝突」的真相。（網上圖片）

天主教教區榮休主教陳日君今日在網上發表文章，批評林鄭謊話連篇、驕傲強橫，要求她撤回修例，引咎下台。（資料圖片）

陳日君轟林鄭：不能再讓「眼盲耳聾」姊妹領導香港

另外，天主教教區榮休主教陳日君今日在網上發表文章指，以「走出黑暗」為題，批評身為教徒的特首林鄭月娥「過度自信、一意孤行、謊話連篇、驕傲強橫」。陳指，雖然林鄭也是天主的女兒，應該愛她，但真正愛她是幫她悔改，「江山能移本性難改，我們再讓她放肆，她再也改不了她的驕傲強橫，害了她自己，害我們，害我們的下一代。」

陳日君指，「不能再讓這位眼盲耳聾的姊妹領導這個家庭」，否則若發生災難性的暴力，反問如何向上主交代。「邪惡的體制一日不推翻，人民就一日不能安逸」，要求特首撤回修例，引咎下台，並不一定解決問題，但至少希望能讓中央警醒。

陳日君續指，香港今天的局面是一個終點，是不義的暴政長期所造成，「欺騙、藐視、無情的打擊，不論是來自邪惡的專制共黨，或是來自祇顧自利的港府奴才，已到了不能忍受的地步，再要求信任是侮辱人民的智慧！」