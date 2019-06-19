【逃犯條例】新巴職工會籲車長周四五戴口罩　撐市民、抗議用武力

《逃犯條例》修訂引起社會極大爭議，先後觸發6月9日及16日過百萬市民參與大遊行，更在6月12日發生嚴重的警民衝突。 新巴職工會繼早前呼籲車長按章工作，以慢速行駛、靠左駛以及在指定巴士站上落客後，今日（19日）再於Facebook專頁發帖文，呼籲車長明日及後日（20及21日）戴上寫有字句的口罩，以支持走上街頭反修例的香港市民，以及抗議政府漠視民意及警方使用過度武力。

新巴職工會於Facebook發帖文表示，周日（16日）反修例大遊行逾200萬市民支持，示威人士期間讓路予救護車及巴士通過，讓全世界看見香港人的秩序及友善。（資料圖片/李澤彤攝）

民陣宣布，周日（16日）再次發起反對修訂《逃犯條例》大遊行，參與人數高達「200萬+1」人，警方則表示經原定路線高峰期有33.8萬人。新巴職工會今日於Facebook專頁發帖文表示，當日參與遊行的市民均有讓路予巴士及緊急車輛，讓全世界目睹香港人的秩序及友善，為此向他們表達感謝。

惟6月16日參與遊行人數多達200萬人，林鄭仍在記者會中未有正面回應市民訴求，且態度傲慢。故職工會再次呼籲前線車長、站務同事周四及周五（20及21日）戴上口罩，並在口罩上寫上字句，為站出來的香港市民表達支持，並抗議政府漠視民意強推條例，以及警方過度使用暴力鎮壓群眾。

新巴職工會今日再次在Facebook發帖文，呼籲車長繼續按章工作，並於周四及五（20及21日）戴口罩以支持走上街頭表達反修例的市民。（新巴職工會Facebook）

同時，職工會繼續呼籲車長按照既定安全指引工作，保持克刻忍讓以展現專業精神；又提醒前線同事留意公司發出的改道通告，以及倘遇身體不適，應按程序於上班前1小時通知公司。