涉冒二胡大師王國潼父子之名辦音樂會　女籌辦人認違商品說明條例

著名二胡演奏家王國潼及王憓父子，去年突發現有海報宣傳指他們將為「法國五月」，於文化中心作一場音樂表演，惟二人對該演出毫不知情，遂向海關投訴該海報有違《商品說明條例》。海關經調查後，發現「法國五月」亦沒有辦這樣的音樂會，海關事後拘捕負責統籌該節目的女子，她聲稱有朋友答應會為她聯絡王氏父子，惟她未有得到確認，便印宣傳海報及售票，她今（19日）在九龍城法院認罪，裁判官直言她「好大膽」，把案押後至下月10日判刑以候被告的報告。

女被告歐陽詠玲在九龍城法院承認違反商品說明條例。（資料圖片）

女被告歐陽詠琴，48歲，是一間名為香港音樂與演奏學校有限公司的唯一董事。她承認兩項向消者提供虛假商品說明的服務，指她於2018年4月30日至6月1期間，聲稱尖沙咀文化中心將舉行一場音樂會，並指該音樂會與「法國五月」合辦，表演者包括王國潼及王憓。

王憓從學生口中得知有表演

控方案情指，案中兩名事主王國潼及王憓，是香港著名的二胡大師，他們並不認識被告，也從沒有與被告的公司聯絡。王憓於去年5月底，從學生口中得知看到有關他與父親將在文化中心有演出，惟二人卻毫無頭緒，後來發現有關該音樂會的海報，不但有二人的照片，更指該音樂會是「法國五月」的節目之一。王氏父子認為海報資料失實，遂向海關投訴。

被告聲稱會負責退票工作

海關於同年6月1日收到有關投訴，被告亦同日通知文化中心要求取消該音樂會，又稱其公司會負責退票工作。之後「法國五月」的主辦單位亦確認，沒有與被告協辦該場二胡音樂會。

網上下載照片自製海報

被告接受海關調查時稱，她一人負責音樂演奏學校公司的運作，負責舉辦音樂營、音樂會等服務，並負責找場地等聯絡工作。她去年曾想與「法國五月」合作，但遭拒絕，後來有朋友稱可以為她找來兩名二胡家表演，她便把聯絡工作交給朋友，但她承認沒有與朋友確認是否已找到表演者，亦沒有與任何演奏家簽下合約，便從網上下載圖片自製海報。

兩場音樂會售出73張門票

文化中心的職員確認，被告於前年8月用公司名義申請，在2018年6月1及2日在文化中心音樂廳辦兩場音樂會，文化中心於去年4月收到被告印製的海報，並於去年四月底開始售票，兩場音樂會分別賣出52及21張門票，總值為22033元。

案件編號：KCCC 1531/2019