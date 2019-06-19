【逃犯條例】嘉諾撒聖瑪利書院校友舉辦祈禱會　逾百人參與

經歷本周日「黑衣」遊行後，特首林鄭月娥拒絕民陣的五項訴求。嘉諾撒聖瑪利書院校友今晚（19日）在政府總部舉辦名為「Sing Hallelujah to the Lord祈禱會」，活動以禱文開始，及後為在太古廣場反修例墮樓逝世的示威者梁先生靜默一分鐘。 是次活動由校友自發舉行，召集人稱以「口耳相傳」的形式告知身邊的朋友參加，吸引了逾百人到場以祈禱表達心聲。

約百人參加「Sing Hallelujah to the Lord祈禱會」。（胡綽琳攝）

「Sing Hallelujah to the Lord祈禱會」於今晚8時在立法會示威區舉行，活動由嘉諾撒聖瑪利書院校友號召，他們均以白衣為記，吸引不少在場的信徒前來參與。活動以讀經及詠唱方式，悼念為反修例墮樓逝世的梁先生，亦為6．12受傷害以及當權者祈禱。

召集人S小姐（化名）表示，她並不是信徒，但希望能多走一步，為身邊的朋友帶來祝福。她指祈禱會不存在政治立場，盼望為所有市民，包括受傷者、警方、當權者及逝世的梁先生祈禱，並安慰各人的心。

參與祈禱會的小六學生Steve表示，盼望以基督徒身份向政府表達訴求。下午已在現場的他指出，要為社會發聲，認為以唱詩及遊行活動能夠表達自己的心聲。

大學三年級的Alex同樣在下午時分已到場，見到有祈禱會便前來參與。他認為政府應聆聽市民訴求，亦認為市民不應只是着眼於短暫安穩生活，更要為將來作打算。他亦指出，若政府不回應訴求，此運動是不會停止的。Alex感激香港基督教教牧籌委會能集合禱告力量，守護香港。