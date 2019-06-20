【興德學校假文書案】辯方：前校長陳章萍只短暫看過文件

屯門興德學校被揭聘用遭註銷教師資格的男子張錦輝（又名張鐘謙），前校長陳章萍被指向教育局呈假文件案續審，陳未有出庭自辯，只由代表律師陳辭，律師強調，陳只是張到校面試當天，曾短暫看過的文件，而該文件又可能有其他接觸到，認為未足以證明陳有罪，惟裁判官卻指，控方證據顯示，張面試那天，學校系統已有一名叫張鐘謙之名，可見張早已是職員。官聽罷稱會於7月2日裁決。

辯方律師指被告陳章萍（左）只是短時間看過被指是虛假的聘用文件。（林樂兒攝）

被告陳章萍（46歲），否認一項使用虛假文書罪，指她於2017年5月24日，明知一份日期為2016年7月16日求職者面試記錄表格，即聘用張錦輝的文件屬虛假，仍呈上教育局，意圖使教局職員鄭國仁信納為真。裁判官裁定陳表證成立，陳未有出庭自辯，亦沒有傳召證人。

辯方指表格或會被其他人接觸到

辯方律師結案陳詞指，控方須證明被告明知涉案記錄表是假依然使用，才能裁定罪成；然而，陳根本不知該表為虛假。他謂，有份出席面試的副校長何志輝供稱，記錄表會交給書記存於某房間中，但未知房間會否鎖上，而時任校監鍾佳榮事先知悉教育局會派人調查，或會接觸文件。

指陳只短暫看過記錄表

辯方又說，當日調查時，陳只曾短暫看過涉案的記錄表，便遞給教育局職員。另外，會議室並無影印機，故由書記將包括涉案記錄表的一疊文件帶出房外影印，隨後再經陳傳給教育局職員。

官指張的別名早已在職員系統

辯方提及興德的拍卡記錄時，裁判官透露，涉案的記錄表日期為2016年7月16日，惟當天學校系統已有「張鐘謙」一名，意味他已是學校職員。辯方即解釋張或受聘為臨時工，裁判官則指未有證據證明此事，最後把案押後至下月初裁決。

案件編號：TMCC2382/2018