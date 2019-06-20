積犯為數千元為兩度毀壞餐廳玻璃及縱火　官斥目無法紀囚54月

曾有多個案底的男子，為了數千元酬勞，去年兩度打破深井大欖涌一間餐廳的玻璃門。 他之後更變本加厲，在凌晨時份以天拿水在餐廳外放火，猶幸有人發現火警迅即報案，事件中無人受傷。而男子在縱火後在村內遺失銀包，他前往警署報失，最終因此被捕。他承認兩項刑事損壞和一項縱火罪，法官今（20日）在高等法院判刑時，直斥被告目無法紀和膽大包天，而且行為類似黑社會的手法，遂判囚54個月。

被告黃銚文在高等院承認刑事毀壞及縱火罪，被判入獄54月。(資料圖片)

29歲被告黃銚汶，庭上透露他曾任侍應和地盤工作，他過往曾有14項案底，包括藏毒和欺詐。被告承認於去年1月16日和2月15日，毀壞深井大欖涌的阿一廚房餐廳財物及縱火。

被告朋友與餐廳東主有爭執

辯方求情時稱，被告的朋友和涉案餐廳東主就村內的土地有爭執，該朋友於2017年向被告招手，針對該餐廳犯案。而經濟有問題的被告答應對方，並先後用磚和鐡錘打爛餐廳的玻璃。惟此舉未能成功恐嚇餐廳東主，該名朋友遂吩咐被告縱火。

官斥被告膽大包天

法官判刑時指，雖然案底並不顯示被告有黑社會背景，但他在案中的行為與三合會使用的手法無異。法官斥責被告目無法紀，並在打爛玻璃後變本加厲，以易燃液體縱火，膽大包天。法官又指，雖然被告在餐廳外縱火，但不能忽視若火勢向上蔓延，有機會危害樓上住客的安全，而餐廳東主在案發時便在樓上單位入睡。

第二次犯案時縱火

案情指，被告於去年1月16日和2月15日，到深井大欖涌的阿一廚房餐廳，先後用磚和鐡錘打爛餐廳的玻璃。被告再於同年2月21日清晨，到餐廳縱火。猶幸有人發現餐廳發生火警而報案，消防員抵達後把火勢撲滅，但餐廳的外牆遭熏黑，椅子等亦遭燒毀。東主維修玻璃的費用為每次300元，並因火警而需花費7萬6千元維修。

犯案時掉下了銀包

居住餐廳附近的村民，事後在自己單位外拾獲被告的銀包，並交給警方。被告發現遺失銀包後到深水埗警署報失。警方最終於去年5月拘捕被告，他在錄影會面中作出招認，並指打破玻璃門而收取了合共5千元的酬勞，而縱火則另外收取5千元。

案件編號：HCCC400/2018