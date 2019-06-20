【長榮罷工】下午4時罷工　今日5班來往香港至台北航班取消

台灣長榮航空勞資雙方協商破裂，空服員工會宣布今日（20日）下午4時起罷工，根據長榮網站顯示，截至下午3時55分，有3班原訂今日由台北飛往香港的航班，以及2班原訂由香港飛往台北的航班會取消。

長榮網站顯示，由台北飛往香港的兩班航班會取消，航班編號分別為BR858及BR810，前者原訂晚上8時55分出發，後者則原訂晚上9時45分。

至於由香港往台北方面，取消的航班編號為BR857、BR809、BR827，出發時間分別為傍晚6時10分、晚上7時，及晚上9時50分。



根據香港機管局網站顯示，長榮航空在下午4時後，原本有6班由香港到台灣的航班，以及7班由台灣來港航班。

至於明天（21日）出發的航班，截至今日下午4時20分，暫時有一班由香港到台北的航班會取消，航班編號為BR828，出發時間為早上7時25分。

長榮fb帖文：突襲式罷工造成「莫大的衝擊及不便」

長榮航空在Facebook專頁上表示，工會發動突襲式罷工，對無辜的旅客、員工及相關旅遊業者造成「莫大的衝擊及不便」，公司已立即成立緊急應變小組，盡力減低對旅客的影響。

長榮航空又稱，得悉旅客對行程受影響而憂心及恐慌，最新航班取消或異動將隨時更新公佈於長榮航空罷工專區網頁、手機應用程式或Facebook專頁，港澳地區旅客可撥打至長榮航空港澳訂位中心852-28109251（香港）／ 853-28726866（澳門）查詢相關訊息。

另外，長榮航空已即時延長全球訂位中心及票務中心的服務時間：

港澳訂位中心：08:30-20:30（每日）

香港票務中心：08:30-19:30（星期一至五）；08:30-17:30（星期六日公眾假期）

澳門票務中心：09:00-18:00（每日）

▼長榮受影響航班資料▼