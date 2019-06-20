優質建築大獎2020今揭幕　設6個類型獎項　用心建造以人為本

「2020年度優質建築大獎」於今日 (20日) 舉辦記者會，宣布開始接受報名，本年度的主題為「創造都市，用心建造」，希望向社會展示出優質建築對建立良好社區環境的重要性，從而讓公眾了解行業對香港社會的貢獻。

「2020年度優質建築大獎」評審小組委員會主席鍾冠文先生(左)，大獎籌委會主席莫國和工程師(中)及評審團主席余德祥先生(右)合照 (王珮殷攝)

大獎由9個本地大型建築及建造界相關的學會及機構共同創立，兩年一度，迄今已有17年歷史。本年度主題著重建築物使用者的感受及建築期間的團隊工作，希望在建築的過程中達到以人為本的宗旨。評審小組委員會來自業界領導人，包括屋宇署署長余德祥，鍾冠文及工程師莫國和。

莫國和指出本年度設有六個類型的獎項，分別為： 香港住宅項目(單幢建築物)、香港住宅項目(多幢建築物)、香港非住宅項目(新建築物: 政府，機構或社區)、香港非住宅項目(新建築物: 非政府，機構或社區)，香港建築項目(翻新及活化)及香港境外建築項目。每個類型均設有優質建築大獎，優異獎及入圍項目三個獎項。

至於評審範圍，鍾冠文提醒要注意包括建築物的維修及保養、可持續性及建築技術等。他指，評審工作會由15位評審負責，得獎者須於各個範疇都有傑出表現才能在眾多參賽者中脫穎而出。

然而，優質的建築並不是單看外表，余德祥指包括三方面：優質建築的過程，建築物管理及保養，而這三方面的工作依賴不同專業人士之間的合作。他也重視創新與科技在建築過程的應用，以配合政府「香港智慧城市藍圖」。

有關提名詳情請參閱賽會網站 (www.QBA.com.hk)。