【逃犯條例】六宗教聲明未促「撤回」　天主教基督教另起爐灶？

政府修訂《逃犯條例》惹起民怨，六大宗教領袖曾先後兩次發聲明為爭議降溫。然而，特首林鄭月娥周二（18日）現身道歉後，宗教界聲明卻「鬧雙胞」，六大宗教領袖呼籲社會各界接受特首道歉之後，天主教及基督教「另起爐灶」，明言要求政府「撤回」修訂，並成立獨立委員會徹查6.12警民衝突真相，取態有別於六大宗教聯署的「和諧」版本。 《香港01》綜合宗教界消息人士所言，對於今次《逃犯條例》的爭議，宗教界亦意見分歧，過往有一些較偏向建制的宗教團體，也「倒戈」反修例，但亦有宗教組織為保和諧，兼考慮到林鄭對「暫緩」二字的立場強硬，並不堅持要求政府「撤回」修訂，故最終六大宗教達成共識，不提「撤回」要求。

天主教香港教區宗座署理樞機湯漢和香港基督教協進會主席蘇成溢在六大宗教聯合發聲明後翌日再出另一聲明，要求政府明確「撤回法案」及從速成立獨立委員會，徹查「6.12警民衝突」的真相。（資料圖片）

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六大宗教領袖17日見林鄭 聯合聲明18日始公布

包括佛教、孔教、道教、回教、天主教、基督教的六大宗教，在18日下午，即林鄭月娥公開道歉後，出聯合聲明盼社會接受她的道歉。但原來這份聲明有一個「蝦碌」位。

有宗教界人士向《香港01》透露，這份聲明本來是為了回應林鄭在周一（17日）會見宗教界人士後所擬，但結果卻整整遲了一天才出街。主要的原因，是六大宗教就聲明措詞意見分歧，特別是對是否要求政府「撤回」《逃犯條例》，遲遲未能達成共識。

據了解，六大宗教之中，有的向來都較積極為各種社會議題發聲、有的則和建制關係較為緊密、也有的對政治不太熱衷。但在今次的爭議之中，連一些傳統偏建制的宗教組織，亦傾向反對修例，故有人曾提議，六大宗教聯合聲明中，應該表明要求政府「撤回」草案。

六宗教領袖在6月18日就修訂《逃犯條例》發出第二次呼籲。（網絡截圖）

宗教界人士：林鄭對「暫緩」二字態度堅決

有了解聲明制定過程的宗教界人士形容，林鄭與宗教領袖會面期間態度誠懇，並再三保證今屆立法會期內，草案不會「捲土重來」，意義上「暫緩」已等同「撤回」；而林鄭回應提問時，亦斷然否認暫緩修例屬緩兵之計，故他認為毋須在字眼上執著「撤回」與否，反而應盡快恢復社會秩序：「佢都知道，依家民意咁大反對，相信佢都唔敢貿然冒呢個風險」。被問到會否擔心難以收拾殘局？他則認為社會需時沉澱。

然而，所謂的「六大宗教」，其實屬下仍有不少團體，例如佛聯會旗下團體多達數百個，要在短時間內難達共識有相當難度。再加上，有不少宗教界人士和林鄭會面後，認為她既然已強調只會「暫緩」不會「撤回」，有感於不論聲明中有否「撤回」二字，現實上亦難左右政府決定。

而在會面後，六大宗教聯合聲明，需先由秘書處起草，再交由六大領袖審閱，期間任何宗教均可要求修改。即使各派見解有別，特別是在是否要求政府「撤回」上意見分歧，但考慮到六大宗教多年來均定期舉行會面及交談，彼此關係不俗，故希望大是大非上，盡量統一出一個「最大公約數」意見。

林鄭道歉後才「呼籲」林鄭道歉 因定稿需時

該知情人士指，出聲明之際，六大宗教已達成共識，就是呼籲行政長官向市民公開道歉，並呼籲各界人士接受行政長官的致歉，但未提及「撤回」與否：「如果有人反對，基本上係唔會出到份聲明」。但由於六大宗教之間反覆斟酌聲明字眼，花了一天才定稿，結果出現林鄭公開道歉之後，才「呼籲」林鄭道歉的尷尬位。

結果在周三（19日），天主教和基督教「另起爐灶」，再發聲明回應政府，但有別於六大宗教的「和諧版」聲明，天主教和基督教明言要求政府「撤回」修訂，並從速成立獨立委員會，徹查「6.12警民衝突」的真相。有宗教界人士向《香港01》稱，即時這份聲明和六大宗教聲明有別，但基於宗教自主，且聲明是以天主教香港教區宗座署理樞機湯漢、香港基督教協進會主席蘇成溢的個人名義發出，因此其他四大宗教不便介入。

▼圖文回顧六月政治風暴▼