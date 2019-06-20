【逃犯條例】廣播處長致電與一哥對話　表示關注同事安全

香港電台外判司機莊文龍在（12日）立法會外，疑被防暴警察發射的催淚彈撃中，他受傷及失去知覺，更一度呼吸停頓。廣播處長梁家榮就此事致信及親身致電給警務處處長盧偉聰，表示公司一直關注同事安全，並會了解事件。 記者在今日（20日）前來訪問廣播處長，但因他要開會議，未能親自回答記者提問。由香港電台機構傳訊及節目標準總監伍曼儀代答。

梁家榮曾就香港電台外判司機莊文龍疑被防暴警察發射的催淚彈撃中事件，致信及親身致電給警務處處長盧偉聰，表示公司一直關注同事安全。（胡綽琳攝）

早前金鐘爆發嚴重警民衝突，警方多次施放催淚彈、發射布袋彈及橡膠彈，其中港台外判司機莊文龍亦因工作需要到場，不幸受傷送瑪麗醫院。

廣播處長梁家榮致信給警務處處長盧偉聰，表示高度關注事件，亦指出同事的安全重要性。另外，他亦親自致電與一哥對話，以表對同事受傷的關注。

伍曼儀表示，工會已派同事前往了解，廣播處長梁家榮亦在上星期前來醫院探望司機，並指司機在上星期六（15日）出院，情況穩定。

伍指，港台一直關心及緊張同事的情況。與外判公司保持聯絡，並稱賠償責任為該外判公司。被問到會否代同事去警察投訴科投訴，伍表示會交由家屬自行決定。