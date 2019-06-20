【人口販賣】香港連續四年列美國二級觀察名單　港府反駁指欠公允

美國國務院發表的《2019年美國販運人口報告》，香港連續第四年被列入「二級觀察名單」。政府發言人表示，在香港販運人口從不是普遍存在問題，並無任何迹象顯示犯罪集團以香港作為販運人口的目的地或中轉站，認為《報告》中部分評論有欠公允及缺乏證據支持，強調「特區政府有承擔和決心，繼續透過多管齊下的方式打擊販運人口。」

港府認為，《2019年美國販運人口報告》中部分評論有欠公允及缺乏證據支持。（資料圖片）

政府今晚出稿詳列過往打擊販運人口政策，包括制定《香港打擊販運人口及加強保障外籍家庭傭工行動計劃》；警務處、入境處和香港海關在參考香港公民社會反人口販運專責小組發布的受害人識別工具後，改良政府的受害人識別問題清單等。發言人表示，去年警方進行265次掃黃行動，較前年增加7.3%；同年警方調查136宗與性販運相關案件，合共有19名賣淫集團成員因涉及共110項與性販運有關罪行被拘捕。

此外，勞工處亦加強對職業介紹所的執法，以配合在去年二月實施的《2018年僱傭（修訂）條例》，故去去年勞工處成功檢控10間職業介紹所，另有11間職業介紹所被撤銷或拒絕發出或續發牌照。發言人又指，去年共有48名外傭僱主因涉嫌協助及教唆外傭違反逗留條件而被檢控，其中29名僱主被成功檢控，當中最高被判處監禁12個星期及罰款45,000元。

發言人強調，港府透過多條法例全面和有效地打擊販運人口罪行，且模式行之有效，對於部分人士評論因香港並非透過單一法例禁止販運人口而認為特區政府沒有打擊販運人口的決心，認為有關說法不公道。