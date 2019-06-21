科大推出評測空氣污染風險手機程式　減少市民曝露於空氣污染物

隨著社會發展，香港的空氣污染問題日益嚴重。香港科技大學今日（21日）舉行個人化實時空氣污染風險信息系統手機應用程式（PRAISE-HK ）啟動儀式。PRAISE-HK 旨在協助用家減低，以及避免個人曝露於空氣污染物，改變市民認為空氣污染問題無可避免的想法。

科大今日（21日）舉行PRAISE-HK 啟動儀式。 （陳康智攝）

香港科技大學聯同滙豐贊助今日（21日）舉行個人化實時空氣污染風險信息系統 （PRAISE-HK ）啟動儀式。PRAISE-HK 結合感測技術、大數據、空氣質素監測系統及曝光科學，分析和預測香港街道的空氣質素。程式有三大功能：最佳空氣質素路線建議、個性化評估及預警和空氣質素預測。

用家可取得實時空氣污染信息

透過PRAISE-HK，用家可取得特定位置的實時空氣污染信息，了解社區和周圍環境，繼而選擇空氣質素較佳的行走路線，減低曝露於污染物的機會。

另外，PRAISE-HK 提供個人化的服務。例如按照個人健康狀態，找出個人最敏感的空氣污染物；根據用家日常活動資訊，如每天曝露於空氣污染最多的地方，協助用家作出對個人健康有利的選擇。

能預測未來3天的空氣污染水平

PRAISE-HK 亦能預測未來3天的空氣污染水平，讓用家可以因應空氣污染指數，提前計劃及安排活動。