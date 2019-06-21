【逃犯條例．交通消息】行動升級　金鐘道路受阻　逾50巴士線改道

《逃犯條例》修訂引起社會極大爭議，雖然政府其後宣布暫緩修例及特首林鄭月娥向公眾致歉，惟大專學界及網民要求政府昨日（20日）下午須撤回修例並回應多項訴求，否則會將抗爭行動升級。直至今日（21日），多名示威者再次聚集立法會一帶道路，多條道路被佔、多條巴士路線須改道。 新巴城巴下午2時15分宣布，8條路線暫停服務，約46條日間路線須改道行駛。市民途經當區時需要注意。

【1440】運輸署宣布，港島路線包括12A、12M、13、23、260、X15、H1；以及過海路線W1暫停服務。至於港島路線包括2、18P、18X、25、26、37B、40、40M、70、75、90、90B、97、590、720、722、780、788、789須改道行駛；而過海路線包括88R、101、103、104、109、111、113、115、182、307、601、619、680、681、690、905、914、930、948、962、962B、962X、967、969、A11、A12、E11、E11A須改道行駛。



運輸署又指，多個路段包括添美道、夏慤道、添華道、軍器廠街來回方向全線受阻，而金鐘道灣仔方向全線、中環灣仔繞道北角方向(博覽道出口)、中環灣仔繞道上環方向(龍和道出口)、告士打道(中環方向)介乎杜老誌道及軍器廠街、花園道(金鐘道方向)的全線亦受阻。

多條巴士路線暫停服務及改道行駛。（運輸署網頁）

【1415】新巴城巴宣布，8條路線暫停服務，包括12A、12M、13、23、260、H1、W1、X15；而約46條日間路線須改道行駛。

截至今日（21日）下午2時15分，新巴城巴8條路線暫停服務，約46條日間路線須改道行駛。（新巴城巴提供）

【1200】九巴宣布，因應港島區交通情況，部分路線包括104、115、307、373、601、603、641、673、680、690、905、936、948、978須作出改道安排，部分班次或會於中途站停止服務。

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