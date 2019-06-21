患適應障礙女子不滿父偷用洗衣液　刀斬八旬父至頭破血流　囚1年

中年女子因八旬老父偷用其洗衣液，而與他起爭執，爭執期間中年女子到廚房拿菜刀斬向老父頭部數下，老父滿身披血逃到大廈地下，途人發現於是報警。中年女子今（21日）於區域法院承認有意圖傷人罪，法官判刑時指中年女子與父親只因生活瑣事而起爭執，而其精神病史或令她自我控制力較低，加上其父已原諒她，故法庭以最寬大方式處理，將她判囚1年。

女被告唐鳳玲承認菜刀斬傷年屆八旬父親，警方在現場找到菜刀。(資料圖片)

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被告受精神問題影響

辯方求情指，本案屬家庭悲劇，被告唐鳳玲（37歲）於1997年因自殺未遂入院後，被確診患適應障礙，至2010年為止仍持續求診，解釋被告事發時或受精神問題影響，控制不到自己的情緒，因而犯下本案，現感到後悔，而被告父親早已原諒她，亦向警方表示不追究及不願上庭作供，認為女兒無意傷害他。

被告父親數月前離世

法官判刑時指，被告使用致命武器襲擊老父的頭部，二人年紀相差懸殊，但考慮到本案非一般的傷人案件，被告與父親因生活瑣事而起爭執，被告的精神病史或令她自我控制力較低，而且被告初犯，其父已原諒她，故法庭會以最寬大方式處理。庭上亦透露老父數月前已離世，不過據了解與本案傷勢無關。

指父偷用洗衣液釀血案

案情指，83歲男事主為被告的父親，惟被告與父親關係長期欠佳。2018年4月7日早上，被告指父親偷用其洗衣液，與父親在家中起爭執，父否認偷用洗衣液，被告及後在廚房取出長14吋的菜刀，斬父親的頭部數下，雖然父親嘗試用輔助步行的四腳拐杖擋著被告但不成功。父親於是走到地下大堂。

被告父親頭骨出現裂傷

一名途人見到被告父親滿身披血，於是報警，警方到場後見被告父親頭部受傷，前往涉事單位時，見到被告站在門口，故將她制服並入屋調查，當時屋內一片凌亂，客廳有血，亦有一把染血的菜刀在桌上，警方於同日拘捕被告，她承認因父親偷錢及偷用洗衣液而襲擊父親。

被告父親送院後發現，其左前額、頭骨出現裂傷，但頭顱沒有骨折，亦沒出現腦出血，但被告父親的左食指尺指神經局部切斷，及後要轉介物理治療師及職業治療師跟進，事發後約2周，被告父親的頭部傷勢康復良好。

案件編號：DCCC869/2018