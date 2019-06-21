無業漢因債主臨門　持刀搶劫患小兒麻痺女鄰居　認罪判囚58月

中年無漢業因債主臨門，持刀行劫患有小兒麻痺的女鄰居。他成功劫去近4千元現金和一隻金手鐲，並向對方稱稍後會「還錢」。而事件報警後，警方調查發現無漢業和鄰居居於同一大廈，迅即拘捕對方。無業漢今(21日)承認1項搶劫罪，被判囚58個月。

被告林小明在高等法院承認搶劫被判入獄58個月。(資料圖片)

官斥被告向患病事主下手

53歲被告林小明，已婚並育有一名6歲女兒。庭上透露，他有1項偷竊案底。辯方替他求情時透露，被告因欠債而犯案，無意傷害事主。

法官判刑時斥責被告，以患有小兒麻痺症為目標，並持刀威脅事主勿再尖叫，令對方更害怕。

威嚇事主勿再尖叫

案情指，48歲女事主於去年5月16日中午，返回秀茂坪安達邨的住所。當她打開鐵閘時，被告突然出現並以刀指向事主的腰，事主因此尖叫。被告威脅對方勿再尖叫，否則會捅死她。被告把事主推至住所沙發，並迫她交出3900元現金，以及價值1萬4千多元的金手鐲。被告繼而綁起事主的手腳，並以襪塞她的口。事主在被告離開後，向鄰居求助，事件報警。

被告與事主住同一大廈

警方調查發現，被告和事主居住同一大廈，但不同樓層。被告於翌日被捕，並於警誡下承認犯案，並指在犯案時並向事主稱，之後會還款，把款項放在對方的信箱。被告亦承認已把金手鐲賣出，而在他住所檢獲的4千元是他打劫所得的。

案件編號：HCCC386/2018