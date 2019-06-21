聲稱可低價買流心月餅　青年認騙26萬訂金　並搶劫1買家112萬元

前年大批市民搶購美心流心奶黃月餅，一名青年聲稱有辦法以員工價購得月餅，騙取兩名買家26萬元，又叫其中一名買家到上水美心分店付款，惟該買家到步後遭被告的及同黨用鐵通毆打，並搶走買家袋內112萬元。兩名涉案男子，今（21日）在高等法院認罪，法官把判刑押後至7月16日，並明言會判監禁，期間兩名被告繼續還押。

兩名被告：吳嘉浚，28歲；和方文廸，23歲，被控1項企圖欺詐、2項欺詐和1項搶劫罪。吳承認所有控罪，而文則承認1項搶劫罪。（資料圖片）

聲稱每盒月餅可便宜10元

案情指，一間貿易公司女東主於2017年8月，收到首被告的訊息，聲稱有方法購入美心月餅，女東主有意購買，便與首被告商議，女東主同意以每盒195元買入。被告之後又稱，女東主可以員工價，以每盒185元價格購買，但同時要求女東主先付訂金給一間運輸公司，又稱該運輸公司獲美心聘用。惟東主要收到月餅，才肯存入訂金，未有預先支付訂金。

被告與職員對話誤導事主

同月10日，被告帶女東主到上水港鐵站的美心分店，被告稱認識該店經理，可助購買月餅，又在女東主面前與一名職員討論訂購月餅。惟案情指，被告早於數日前，亦曾到過該店，並與同一職員查問訂購月餅的事。

東主見被告與職員見面，以為被告認識該職員，便相信被告可以以員工價購買月餅，並支付15萬作購買2千盒流心奶黃月餅的訂金。惟女東主遲遲未收到月餅，多番向被告查問，並要被告先交付部份月餅，被告最終向女東主退款7萬元。

事主往分店付款被箍頸毆打

同時，首被告又向一名陳姓事主聲稱，他有親友是美心高層，可用員工價購買月餅。陳欲購買2000盒，並支付被告11萬4千元作訂金，陳又與他人向首被告購入美心的月餅禮券。

惟首被告一直未有交付月餅和禮券。同月30日，首被告相約陳和其友人在上水見面，又叫陳到上水的美心分店支付禮券款項。惟陳到上水新都廣場的分店時，次被告突從後箍陳的頸，另一人則以鐵通打陳的四肢和後腦。

事主被搶112萬元

混亂間，次被告搶去陳袋內準備購買禮券的112萬多元。次被告與一名男子之後逃去，陳被送院救治，發現其手腳等有腫傷，而頭部亦有裂傷，需縫5針。首被告當天把欠女東主的8萬元，存入對方戶口。首被告同日在律師陪同下到上水警署。次被告則於同年10月，由台灣返港時被捕。

案件編號：HCCC335/2018