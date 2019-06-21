【逃犯條例】鄺俊宇轉述反修例墮亡者父母寄語：不要再多一人出事

數千名示威者今日（21日）由早到晚包圍灣仔警察總部，除要求當局撤回《逃犯條例》修訂和釋放被捕人士，更要求警務處處長盧偉聰直接對話。有示威者向警總投擲雞蛋，每當有示威者搬動鐵馬，或者加強防線，現場氣氛都會更加緊張。 民主黨立法會議員鄺俊宇，約在晚上9點25分現身警總，轉述反修例墮樓身亡男子梁凌杰父母的說話，指他們一直有留意新聞，不希望多一個人受傷出事，希望大家都平平安安。鄺俊宇亦希望現場人士要保護自己，確保「不受傷、不流血、不被捕」。

鄺俊宇到警察總部，轉述反修例墮亡者父母寄語：不要再多一人出事。（羅國輝攝）

鄺俊宇呼籲三不：不受傷、不流血、不被捕

35歲的反修例示威者梁凌杰在本月15日晚，在太古廣場展示反修例橫額後五小時墮樓身亡，今晚正是梁的「頭七」。鄺俊宇今晚在警總轉述梁的父母說話，表示梁生梁太一直有留意新聞，不希望多一個人受傷出事，希望大家都平平安安。

鄺俊宇表示，現場雖然「無大台」，但有的是群眾的智慧，希望現場示威者確保自己「不受傷、不流血、不被捕」，「有危險就散，散完之後再聚」，又寄語示威者「不要做無謂的犧牲，要時刻留意形勢」。

多日示威中，鄺俊宇都有協調現場的氣氛，緩和示威者的情緒。他表示，自己會堅強面對，否則保護不到群眾。他形容現時是雞蛋對高牆的抗爭，他會站在雞蛋的前面。鄺俊宇發言後，現場示威者鼓掌表示認同。

警察總部，6月21日被大批示威者包圍。（余俊亮攝）

政府暫緩修訂《逃犯條例》，行政長官林鄭月娥道歉後，反修例的民眾不收貨，設立20日下午5時為政府回應的死線，要求政府回應撤回《逃犯條例》修訂、收回「暴動」定性、撤銷有關所有控罪及追究警隊濫權，否則21日行動升級。死線後，政府未有回應訴求，21日大批示威者佔據夏慤道和包圍灣仔警察總部，要求與警務處處長盧偉聰對話，有更多人放工後到場聲援，入夜後示威者情緒高漲。