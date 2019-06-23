調查指劏房租金指數升7.7%　 平均租金佔收入逾四成

本港居住在不適切住所人數超過20萬，同時面對租金不斷飆升問題，生活質素每況愈下，劏房戶只能長年累月忍受惡劣的居住環境。 全港關注劏房平台今日（23日）公布最新劏房租金指數為443，較去年上升7.7%；而劏房戶的平均租金與收入比例為41%，較去年上升4.8個百分點，建議政府為劏房等不適切住所訂立租務管制，遏止住屋開支上升，又建議房協在租金水平、人均面積及中介三方面改善未補價資助出售房屋出租計劃，增加過渡性房屋供應紓緩劏房戶困境。

全港關注劏房平台在今年5月至6月期間，透過實地測量、訪問租客、批則核實等研究方法，就不同地區劏房戶的租金、電費、居住面積等進行調查，收集了66個劏房樣本，數據顯示劏房租金升幅跑贏大市，使劏房戶生活百上加斤。

今年「香港劏房租金（綜合）指數」為443，較去年上升7.7%，也較同期（2018年10月）的全港私人住宅各類單位指數上升的5.8%高。此外，根據政府統計處在今年3月發表的2018年12月的平均工資較去年同期上升4.1個百分點，但研究則發現劏房戶的平均租金與收入比例為41%，較去年上升4.8個百分點，反映高昂租金進一步蠶食基層工資。

該平台又發現，有關於房協的未補價資助出售房屋出租計劃，96%受訪者認為房協不應任由業主與租客自行協商租金，而應制定租金標準，同時可參考社聯社會房屋共享計劃的租金標準釐定租金，即租戶家庭總入息的25%或綜援最高租金津貼水平。

此外，近九成受訪者認為房協應參考現時公屋標準人均居住面積不少於7平方米，訂立有關標準；七成受訪者認為應由非牟利機構/非政府機構擔任中介角色，避免地產經紀公司從中取利。