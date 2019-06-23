調查：入住社會房屋後生活質素可提升　社協倡納入長遠房屋策略

蝸居劏房輪候公屋的基層市民，面對惡劣居住環境苦不堪言，故近年政府力推過渡性房屋，冀紓緩有關困局。 香港社區組織協會調查發現，住戶入住該會營運的過渡性房屋單位後，生活質素有所提升，人均居住面積由入住前的42.9呎，提升至87呎；在租金佔入息比方面，由入住前的56.2%降至29%。社協建議政府增加整體社會房屋供應，並納入長遠房屋策略。

不同團體近年推出社會房屋計劃，為有需要基層人士提供過渡性房屋。（資料圖片）

根據運輸及房屋局資料，全港過渡性房屋只有613間，香港社區組織協會認為，對比全港有約10萬個劏房戶，可謂杯水車薪；加上單位大部份來自私人物業、房協及市建局，反映政府參與度嚴重不足。

社協調查發現，住戶入住社會房屋後生活質素有所提升。（勞敏儀攝）

香港社區組織協會在今年三月至五月期間，共訪問51戶過渡性房屋住戶（共84人），對其目前營運的過渡性房屋單位住戶進行問卷調查，當中包括來自居於市建局的社會房屋，以及由業主和私人發展商提供的社會房屋翻新單位和宿舍。截至本月該會共營運74個社會房屋單位及24個無家者宿舍。

結果發現，住戶入住社會房屋後生活質素有所提升，人均居住面積由入住前的42.9呎，提升至87呎；在租金佔入息比方面，由入住前佔56.2%（則超過一半收入用作租金開支），下降至佔29%。

此外，近八成受訪者在入住社會房屋前經常擔心被逼遷和加租，入住後七成受訪者表示不需再為此擔心，也有近九成受訪者表示入住後較以前快樂和減低精神壓力。至於入住社會房屋考慮因素，首三位分別是租金（83.6%）、地點（65.2%）及租期（61.2%）。