好老師助「街童」踏上單車路　凌晨陪練習：要他們知道自己價值

社會上不少人往往總是把目光，凝聚在教導出高材生的「名師」，但焦點之外，亦有許多好老師為了教導特殊學生而不怕辛苦，在教師的崗位上兢兢業業。「優秀教師選舉2019暨教壇新秀」頒獎典禮今日（23日）舉行，共有75位教師及同工獲頒發獎項，表揚他們在教學上默默耕耘作出的貢獻。

明愛元朗陳震夏中學獲得教育管理組獎。（余俊亮攝）

有群育學校的老師夜以繼日陪伴和教育有情緒及行為問題的學生，並用運動的方式，將「街童」一般的學生拉回學校圈子，甚至凌晨5時去學校陪伴其練習；亦有學校老師在培育有特殊需求的SEN學生時，採用多元方式教學，將流行歌曲加入中文課堂，令學習能力又欠缺的學生能夠更快體會到學習的樂趣。

香港扶幼會許仲繩紀念學校是一所群育學校，為情緒和行為有問題的學生提供就讀，今年獲頒關愛組獎。中文科老師賴佩怡表示，很多學生一進來時，狀況就已經很不理想，厭學、逃課、流連網吧的狀況十分常見，主流社會亦認為他們一無是處，「我們所做的事，就是發掘他們的潛力，讓他們認識到自己的價值。

香港扶幼會許仲繩紀念學校老師賴佩怡，獲頒關愛組獎。（余俊亮攝）

監獄前的最後一條線 用心發掘孩子的潛力

對於曾經是「街童」的陳昭岐，賴佩怡形容自己有時候就像媽媽一樣陪伴教導他，「通過單車訓練，我想讓他意識到自己的價值，回歸正路。」

父母離異，又患了躁鬱症，陳昭岐入中學前已經是問題少年，試過離家出走，亦十分厭學，對著老師也時常大發脾氣，「認為全世界虧欠他。」然而，賴佩怡不想他自我放棄，知道他喜歡單車，便耐心鼓勵他堅持訓練。

因為群育學校住宿要求嚴格，為了讓他能參與訓練，賴甚至多次凌晨5時到達宿舍，接送他去訓練場地練習，在場地旁邊幫他保管物品，「你要用耐心陪住他，他多和老師、學生相處，便少了流連街頭的時間，自然不會再是街童。」

現時陳昭岐已經是香港山地車代表隊成員，更幫助香港扶幼會許仲繩紀念學校培育學校單車隊。見到他的變化，賴亦十分欣慰，形容「像是這個世界又多了一個好人」。

她感慨稱，很多入群育學校的學生，本身都是遇到一些不幸的事情，家長和社會亦不關心他們，「好多人說我們群育學校是監獄前的最後一條線，其實我們陪著他們成長，用心去對待他們，發掘他們的潛力，就是我做老師的價值。」

明愛元朗陳震夏中學中文科老師吳善揮將流行歌曲加入中文教學，幫助學生理解課文。（余俊亮攝）

用流行歌曲教中文 多元方式教多元學生

明愛元朗陳震夏中學中文科老師吳善揮，因其任教學校有不少有特殊需要的學生，對中文接受能力不一，本身喜愛流行歌曲的他，因而想以歌達意，幫助學生提高中文理解能力。今年學校也獲得教育管理組獎。

他知道不少學生喜愛流行歌，更深知歌曲的感染力更加強，便與校長商量推動科目改革，將耳熟能詳的歌曲融入到教學中，即使是學習能力不佳的學生便也以更輕鬆的方式獲取知識。

他舉例指，朱自清的散文《背影》對學生來說，較難理解，更有學生糾纏於「為什麼可以在鐵軌中行走」的問題。因此，他便讓學生聽同樣歌頌父愛的歌曲——陳奕迅的《單車》及蘇打綠的《小時候》，以此幫助學生理解。

悉心的準備，再加上耐心的解釋，吳將中文科目變得有趣。他表示，儘管是有特殊需要的孩子，也能夠找到適當的方式去教育，要用心去尋求方法，「沒有一個孩子是不能教的。」

香港教育工作者聯會主辦的「優秀教師選舉2019暨教壇新秀」頒獎典禮，今（23日）向75位教師及同工頒發獎項，教育局局長楊潤雄寄語獲獎教師繼續彰顯師德，在教育崗位上亦要提供更多元方式教學，為香港社會培育新一代。（余俊亮攝）

教聯優秀教師選舉15周年 表揚傑出貢獻

由香港教育工作者聯會主辦的「優秀教師選舉2019暨教壇新秀」頒獎典禮，共向75位教師及同工頒發獎項。教育局局長楊潤雄並寄語獲獎教師繼續彰顯師德，在教育崗位上亦要提供更多元方式教學，為香港社會培育新一代。

典禮由楊潤雄及中聯辦教科部部長蔣建湘擔任主禮嘉賓，並由軒尼詩道官立小學、粉嶺禮賢會中學、香港普通話研習社科技創意小學、明愛樂進學校、仁濟醫院羅陳楚思中學及長洲官立中學的得獎教師，分享得奬感言。

優秀教師選舉召集人、教聯會副主席梁俊傑致詞時表示，目前教師面對不少挑戰，承受重重的壓力。教聯會舉辦優秀教師選舉，正正是要向一眾默默耕耘的同工打氣，以鼓勵他們繼續努力、彰顯師德，同時向社會發放正能量。

他指，過去15年優秀教師選舉共嘉許了超過500位教師，成功為業界注入正能量。他感謝各方的支持，使優秀教師選舉得以順利舉行；盼望教師能夠在各自崗位繼續發光發熱，攜手教好每一位學生。

今年優秀教師選舉及教壇新秀有分別有283位老師及46位準教師參加，優秀教師選舉設教學組、關愛組、教育管理組、教學研究組及國情教育組。教壇新秀則以教學短片形式參賽，希望鼓勵更多教壇新力軍在教學上進行創新，為香港教育注入活力。