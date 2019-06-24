【逃犯條例】林鄭研盼與青年re-connect　劉江華有計？（附全文）

政府硬推《逃犯條例》修訂引發社會強烈反彈，而連場社會運動之中，不少年輕人參與其中。據了解，特首林鄭月娥與司局長在上周六（22日）舉行集思會，研究如何如市民，特別是年輕人「re-connect」。民政事務局局長劉江華今日（24日）出席立法會民政事務委員會會議後會見傳媒，討論到有關事宜。以下是其談話全文：

記者：局長，想問之前政府開集思會時有沒有聽到甚麼意見？你覺得政府需不需要和示威者對話？

劉江華：我們司局長及特首舉行了一個集思會，評估了過往的一些情況，重點是向前看。整體而言，我們希望政府為市民的一些民生、經濟的工作繼續進行，正如我們今早（在立法會民政事務委員會）就體育發展，繼續推動這方面的工作。至於與市民，特別是青年人，我們希望能加強溝通。若以青年人作例子，我們在青年事務委員會推動青年委員自薦計劃，亦已經再開始了。一些委員會亦頗受歡迎，如電影、郊野公園、公共圖書館等。這些是市民大眾很希望給予政府意見，所以我們透過這類渠道，都能夠吸納多些意見。當然，有其他的意見我們也會不斷去聆聽。我們在未來的日子，會與不同的持份者繼績保持溝通，聆聽他們的意見。

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記者：政府會否打算會見年青人？就現時民怨及有關《逃犯條例》修訂的問題，會否考慮與示威者、年青人會面？

劉江華：整體政府有不同持份者，不同司局長都會在各自範疇、會跟自己的聯絡、朋友繼續保持溝通。我相信青年人方面，司長、特首以至我們的局均會繼續與不同界別的年青人保持接觸。