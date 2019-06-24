躁父體罰教尿床2歲女兒　虐打兼扯衣領作勢勒頸　判監4星期

前年6月網上瘋傳一段中年漢虐打女童片，片中人不但怒哮「著褲呀」，虐打之餘，更粗暴拉扯女童衣領，又作出疑勒著對方頸動作。女童父親翌日被捕，稱為管教女兒尿床而動手，「不過只係作勢打，冇用力。」他早前承認一項虐兒罪，辯方今（24日）指其感化官報告不太正面，裁判官判囚4星期。

被告認向親女施以體罰

現年48歲的被告，承認於2016年3月某日干犯一項對所看管兒童或少年人虐待罪。

辯方稱被告的感化報告不理想，但希望法庭考慮他是生父及承認向女兒施以體罰，予以輕判。他又指被告以往的案底不涉虐兒。裁判官王證諭問被告還押了多久，得悉他還柙時期為個多月後，稍作一頓，即謂：「判監4星期。」

虐打過程影片在網上瘋傳

案情指，女童當時年僅2歲，與被告及其女友在2015至2016年居於案發地點。前年6月29日，Youtube及Facebook上流傳一段約2分鐘的粗暴對待女嬰片段，媒體亦有報導。有人向警方舉報，被告翌日被捕，警誡下謂：「我承認嗰日係有打過我個女，不過只係作勢打，冇用力。」他其後在警誡錄影中表示該片段是在2016年3月某日早上拍下，當時為假裝動手嚇她以作管教，並沒施力。

案件編號：WKCC4806/2018