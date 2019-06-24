【速龍小隊】不滿警員「612」未展示編號　市民入稟求司法覆核

因修訂《逃犯條例》而引發「6.12」警民衝突事件，有市民聲稱於當日晚上在金鐘夏慤道休息時，受特別戰術小隊(速龍小隊)的不禮貌及威嚇，取出手機欲拍攝遭喝止。該名市民想投訴，但制服上沒展示號碼而投訴無門。該名市民今(24日)到高等法院申請司法覆核，要求法庭頒令，推翻警務處就特別戰術小隊制服不顯示編號的決定。對於保安局局長李家超早前解釋，特別戰術小隊的特別工作服無位置展示警員編號，陳認為是推卸責任。

申請人陳基裘（中）稱原想投訴警察不禮貌對待，但因不知警員編號而無法投訴。（朱棨新攝）

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申請人為73歲陳基裘，答辯人為警務處。陳在入稟狀中要求法庭頒令，推翻警務處就特別戰術小隊制服不顯示編號的決定。

陳拿出手機遭制服男子喝止

陳庭外指於本月12日到金鐘一帶，但沒有參與示威。至晚上約8時，他在夏愨道公園坐下，有幾個全副武裝、身穿黑衣的人士上前，未有表露身份。陳取出手機拍攝，但遭對方喝止。陳認為香港是法治社會，有言論自由，可以拍攝，而他最終亦繼續拍攝。他指，從衣著可得知對方的警員。

無警員編號報警都無用

陳認為當時受到不公平對待，事後有意投訴，由於不知道對方的警員編號，「睇唔到乜野number，去報案都無用」，因此未有向警方投訴。他因此入稟申請司法覆核，透過法庭爭取公道。

認為李家超解釋是卸責

陳認為是警察或其他公務員，要展示其身份。若他們做得不對，市民投訴都有明確目標。對於保安局局長李家超早前稱，特別戰術小隊的特別工作服無位置展示警員編號，陳認為是推卸責任，「無真正負起個責任去面對全港市民」。