【逃犯條例】黃錦星網誌冀願雨後樹更青　邊位司局長仍未表態？

近日多名問責官員都就政府修訂《逃犯條例》「吹和風」，多名司局長於周日（23日）接連發表網誌稱希望社會向前看，建設美好香港。環境局局長黃錦星就「姍姍來遲」，今天（24日）才在網誌中藉去年的颱風「山竹」，指香港社會現正經歷風雨，而政府誠意反思，以市民福祉為先，但願「雨後樹更青」。
特首林鄭月娥在上周二（18日）親身公開道歉，在過去一周，各司局長大部分亦已表態，承認政府工作有所不足，並冀社會向前看，建設未來。不過，創新及科技局局長楊偉雄卻沒有「跟大隊」，昨天發表的網誌沒有提及修例一事；而運輸及房屋局局長陳帆和政制及內地事務局局長聶德權在過去一周亦從無公開回應。
環保署採購大型工業級木材破碎機，現時置於T·PARK[源·區]相鄰政府撥地。 （黃錦星網誌圖片）
黃錦星以「豈止『化作春泥』」為題發表網誌，提及去年超強颱風「山竹」襲港，令樹倒枝離，政府試行於「啟德」設立臨時木料廢物收集處，共分流了約20,000公噸園林棄置物，也送出了約800件適合重用的木料，轉廢為材。另外，漁護署就把郊野公園的塌樹折枝盡量原地處理，包括堆放於附近自然生境為野生生物提供棲地，而物料分解時將「化作春泥」回歸自然；部分合適樹幹則製成郊遊設施或裝置，例如枱椅、標示和木雕等。
黃錦星指，氣候變化，引致極端天氣，影響市民及下一代，香港人應在日常加倍低碳生活，減廢亦減碳。他稱，香港堆填區每日接收約160公噸園林棄置物，在整體都市固體廢物中約佔1.5%，政府正逐步落實《香港廚餘及園林廢物計劃2014-2022》，同時加強跨部門互動協作，期望因應本地情況，進一步減少園林棄置物，研究其轉廢為材的創新出路，「豈止於『化作春泥』！」
而在文末，黃錦星表示，今月香港社會正經歷風雨，政府誠意反思，以市民福祉為先，但願「雨後樹更青」。當中，減碳減廢，造福社羣，更綠更環保。
創新及科技局局長楊偉雄卻沒有「跟大隊」，昨天雖發表網誌，然沒有提及修例一事。 （資料圖片／羅君豪攝）
連日來多名司局長都公開或透過網誌談及修例事宜，惟運輸及房屋局局長陳帆、政制及內地事務局局長聶德權在特首林鄭月娥道歉後，仍未表態。重溫特首及三司十三局各人說法：
行政長官林鄭月娥：過去幾個月的爭議是由於特區政府處理修例工作的不足，我個人需要為此負上很大責任。這件事引起社會矛盾、紛爭及焦慮，我在此向每一位香港市民真誠道歉。 (18/6)
政務司司長張建宗：特區政府已完全停止《逃犯條例》的修例工作，並清楚表明本屆立法會會期明年七月結束，條例草案屆時將自動失效，政府會接受這事實。 (23/6)
財政司司長陳茂波：在行政長官的領導下，特區政府團隊會認真改進自己，盼望大家讓我們重新出發，全力服務市民，重建彼此間的互信，一同守護和發展香港，我們所愛的這個家。 (23/6)
律政司司長鄭若驊：政府在修訂《逃犯條例》的工作不足，引起社會的矛盾和紛爭，作為政府團隊一分子，我在此向大家真誠致歉。政府會繼續以謙卑的態度，聆聽大家的意見，亦會以謙卑的態度，繼續接受批評。 (22/6)
保安局局長李家超：行政長官在這方面充分表示了她的歉意，我亦表示歉意。我們明白今次工作引起社會的矛盾、紛爭或焦慮，這方面我們承擔責任，但我們同樣希望盡快去撫平社會的一些分裂，務實地、積極地做更多未來三年特區政府希望做的工作。(19/6)
環境局局長黃錦星：今月香港社會正經歷風雨，政府誠意反思，以市民福祉為先，但願「雨後樹更青」。 (24/6)
勞工及福利局局長羅致光：政府亦已經承認在處理修例工作方面有不足，並承諾會更虚心聆聽市民的聲音，了解市民的想法和感受。我深盼大家能放下嫌隙，讓社會可盡快修補裂痕，重新攜手為香港創造更好的未來。 (23/6)
食物及衞生局局長陳肇始：過去兩周，社會在修例工作所發生的事情相信對廣大市民丶政府同事丶以致問責團隊都帶來很多反思。除了有為市民福祉的初衷，如何充分了解市民的想法和期望，平衡社會不同意見，也是關鍵。 (23/6)
教育局局長楊潤雄：行政長官及相關的政府官員，已就政府工作上的不足，公開作出真誠道歉，而政府已停止修例工作，希望社會可以逐步回復正常，再凝聚共識。借今日的機會，我衷心向各位緊守崗位的校長和老師致謝，希望大家繼續關懷及愛護學生，保護他們。 (23/6)
商務及經濟發展局局長邱騰華：這時候團隊每一位成員，以至社會各界更加應做好我們的工作，所以我希望社會整體能給予空間整個政府，包括讓整個團隊和同事可以同心同德，做好現有的工作。 (20/6)
發展局局長黃偉綸：我指出行政長官已就政府工作的不足向市民真誠致歉，問責團隊亦在不同場合坦承有改進的空間，並承諾會加倍努力，與社會各界一起修補裂痕，和面對香港未來在民生及經濟等方面的大量挑戰。(23/6)
財經事務及庫務局局長劉怡翔：關於過去一星期發生的事，特首昨日已很明確地說過了。她承認看到政府在辦事方面有不足的地方，亦已向全港市民致歉。我們作為團隊，當然會盡力，在向前看時，會繼續努力在餘下三年做好我們的工作。(19/6)
民政事務局局長劉江華：我們希望政府為市民的一些民生、經濟的工作繼續進行，正如我們今早（在立法會民政事務委員會）就體育發展，繼續推動這方面的工作。至於與市民，特別是青年人，我們希望能加強溝通。(24/6)
公務員事務局局長羅智光：政府已經就最近的事情，公開承認有不足的地方，我們希望社會看到我們的誠意。我們往前看，希望大家都知道社會的復原及和諧是很重要。各方面對政府的訴求我們會用心聆聽，希望大家一起努力繼續推進香港未來的發展。(21/6)
創新及科技局局長楊偉雄：沒有提及修例一事 (23/6)
運輸及房屋局局長陳帆：沒有公開回應，亦無發表網誌
政制及內地事務局局長聶德權：沒有公開回應，亦無發表網誌