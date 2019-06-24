調查指到郊野公園燒烤需求減至一成 　景色優美行山者增至五成

漁護署今年初就提升郊野公園和特別地區康樂及教育潛力進行公眾諮詢，當中提出樹頂歷奇、增設升級露營地點及生態小屋等。香港大學李嘉誠醫學院公共衞生學院「愛+人」隊列追蹤研究和推廣行山及郊野保育平台「徑．香港」（TrailWatch）調查發現，現時會到郊野公園燒烤的受訪者只有11%，較90年代政府同類調查結果的40.6%少；反之選擇行山受訪者增至近五成。 調查又發現，近五成受訪者因「景色優美」而到郊野公園，有團體認為反映市民喜歡親近大自然，而非人工化的活動。

有調查發現，會到郊野公園燒烤的受訪者只有11%，較90年代政府同類調查結果的40.6%少。（勞敏儀攝）

「開拓者計劃」第一期研究在去年9至10月進行，以電話訪問形式訪問1,011位「愛+人」成員，評估郊野公園使用情況，以及與健康、幸福及和睦的關係，發現西貢、東區及荃灣居民最常用郊野公園。

調查結果與港府在1982年至1991年進行的實地郊野公園訪客調查和1990年進行的綜合住戶統計調查結果作對比，發現燒烤受歡迎程度大幅下跌，由40.6%減至去年的11%，反映港人到訪郊野公園進行的活動已由靜態變成動態。

至於到訪原因，48.3%受訪者表示因為「景色優美」，其次是別人安排（28.3%），均高於90年代調查的24.6%及8%。

若強推樹頂歷奇或破壞景觀

TrailWatch項目總監程德欣表示，當近半受訪者表示會到郊野公園行山，反映他們希望接近大自然，而非人工化的東西。她認為，郊野公園是香港重要資源，市民也因「景色優美」而到訪，若強推樹頂歷奇，或破壞景觀，希望政府帶頭多研究山徑損耗度及生態影響，其機構未來也會探究郊野公園對港人價值，包括水資源、空氣質素、氣候變化、文化歷史、身心健康等。

她又指，現時不少市民選擇留在市區燒烤，故到郊野公園燒烤的需求減少；而部分受訪者到訪郊野公園考慮有否同伴，反映社交元素非常重要。

使用郊野公園人士自我健康及幸福評價較高

研究也發現，過去三個月約六成郊野公園使用者的自我評價均比非使用者更健康及幸福。港大醫學院公共衞生學院研究助理教授張自光解釋，調查發現只有5.6%受訪者會獨自去郊野公園，反映到郊野公園成為市民社交途徑之一，也有助減壓及身心健康。

他又說，有關研究數據希望可為政府制訂郊野公園設施、管理及公眾教育政策提供參考，而第二期計劃將於明年以面對面訪談形式進行，目標是訪問3,000人，希望更全面分析郊野公園能否促進人群健康、幸福及家庭和諧。