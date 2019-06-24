麥理浩復康院賽馬會骨科專科診所試運　望為港島西聯網分流

由瑪麗醫院及麥理浩復康員跨專科醫療團隊管理及提供服務的麥理浩復康院賽馬會專科診所於5月開始營運，專科門診運作初期集中處理瑪麗醫院轉介的退化性膝關節個案，改善瑪麗醫院骨科專科門診服務輪候時間過長的問題。首年預計提供1000個病人名額，未來將就服務成效，資源及服務量考慮擴展服務。診所為患者提供一站式服務，包括健康教育、護士護理、物理及職業治療，方便年長或行動不便人士。

麥理浩復康院賽馬會專科診所運作初期集中處理瑪麗醫院轉介的退化性膝關節個案，希望改善瑪麗醫院骨科專科門診服務輪候時間過長的問題。（王珮殷攝）

輪候時間過長 及早治療助分流



港島西聯網骨科服務於近兩個季度，成為全港輪候時間最長，瑪麗醫院專科一年處理約7至8千名患者，患者平均需輪候兩至三年才能得到治療。聯網因此於麥理浩復康院加開特別門診服務，為非緊急患者如退化性關節炎患者提供治療，達到分流的作用。

門診服務希望透過早期病人教育及康復治療，一方面減輕病人痛楚，不用等待輪候門診服務才開始治療。另一方面，改善患者身體狀況，為有需要進行手術的患者做好手術準備。

楊信成示範物理治療。（王珮殷攝）

跨專業團隊逢星期二駐守醫院，病人可以一次過會見骨科醫生、物理治療師，職業治療師及護士，全程約2至3小時。診所亦會轉介及跟進病人個案，如轉介超重的病人至營養師接受治療。

患者由不良於行 到行走自如



退化性關節炎患者葉先生於17年年尾運動時，左邊膝蓋突然劇烈疼痛，不能行走、下樓梯或蹲下。到急診室求醫後確診退化性關節炎，後來轉向私家醫生及跌打醫師求醫，但情況仍未有好轉。19年5月獲瑪麗醫院轉介，到專科診所進行治療。

葉先生後於診所接受神經肌肉訓練，透過糾正膝蓋位置，改善運動時姿勢，減輕關節炎的情況；另外，葉先生亦進行肌力訓練，加強訓練腿部肌肉。經過3次治療後，關節情況已有好轉，現時亦能自行上下樓梯，亦能進行較激烈的運動如快步跑及游泳。