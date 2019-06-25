【逃犯條例】羅范椒芬籲市民予林鄭時間改善　嘆港難承受分裂之痛

行政會議明日（25日）再度休會，意味著特首林鄭月娥或要待7月1日回歸22周年升旗儀式才公開露面。行政會議成員羅范椒芬今日（24日）接受《香港01》訪問表示，政府高層日前已舉行集思會商討如何改善施政，她希望社會各界可向港府給予時間及空間，以便研究未來管治路向。 她又重申，經過反修例一役後，香港不可再承受分裂之痛，冀社會不同持分者回歸基本，以和平理性態度合作，共同解決民生問題。

羅范椒芬接受訪問時指出，不認為行會明日休會，是林鄭有意避開傳媒追訪及公眾的關注。（資料圖片）

要理解大部分警員受委屈心情

羅范椒芬接受訪問時指出，不認為行會明日休會，是林鄭有意避開傳媒追訪及公眾的關注。她解釋，林鄭及各司局長昨日才舉行了集思會，希望各界人士可給予時間及空間，讓他們去思考及擬訂施政方針。「政府已聽到大家的聲音，但現在短時間內未準備好，大家都不會希望特首出來，只是重複之前的論調嗎？」

她重申，不贊成設立獨立調查委員會調查，縱使擴大委員會調查範圍亦不適合，因為會予外界覺得現行的監察機制失效。她希望市民相信監警會主席梁定邦，而監警會將成立特別專責小組跟進，相信能夠以公平、公正的態度處理投訴，過去佔中時有警務人員因向市民使用不適當武力，最終亦透過現有機制令其繩之於法，因此機制確實是有其作用。

她又指，警隊不少人是青年人，他們執行職務時受到挑釁，部分循規蹈矩者感到受委屈是可以理解的，並且認為香港不能再承受分裂之痛。

羅范椒芬亦強調，香港擁有一支優秀警隊，去年警隊最新民意調查，也顯示出市民對警隊的滿意程度有大躍進。她不希望見到警方因小部分失誤，便抹煞大多數人過去的努力。