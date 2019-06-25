【逃犯條例】督察協會引述盧偉聰︰責成助理處長澄清中傷警察流言

撰文：鄭秋玲
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示威者於上周五（21日）包圍灣仔警察總部，警隊管理層包括警務處處長、助理警務處處長（人事）昨日（24日）就「621事件」，與香港警務督察協會及警隊另外3個職員協會代會會晤。警務督察協會引述管方指，知悉該事件對警員士氣的影響，承諾會嚴肅跟進示威者的違法行為，處長盧偉聰亦同意加強公關工作，責成一名助理警務處長階級的人員，利用警隊社交媒體，對坊間惡意中傷警察的流言及失實報道，迅速作出回應及澄清。
另外，政府紀律部隊人員總工會昨（24日）亦向盧偉聰發信，讚賞前線警務人員面對個別示威者的挑釁及暴力手法，採取克制態度及最大的容忍度。
示威者於上周五（21日）包圍灣仔警察總部。（資料圖片／羅國輝攝）
協會指，處長盧偉聰與職方代表坦率交流，協會會繼續與管方保持緊密溝通，反映關注及實況，協會指，充分理解警隊正面對「極之艱難的時刻」，再次呼籲要團結一致，迎難而上。
另外，政府紀律部隊人員總工會昨（24日）亦向盧偉聰發信，指示威者行為已嚴重影響警方的工作，對是次事件表示遺憾，又讚賞前線警務人員在嚴峻情況下，一方面採取克制態度及最大的容忍度，面對個別示威者的挑釁及以語言或其他暴力的手法，另一方面堅定不移地執行職務，為市民服務。紀律部隊會指，繼續團結一致，全力支持警方果斷執法、維護法紀。