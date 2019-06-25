酗酒漢借醉非禮護士　求情承諾每天最多喝6罐　官斥無悔意囚4月

男銷售員醉倒後被送往天水圍醫院急症室，他卻借醉摸女護士胸部，及拳打其眉心。他否認非禮及普通襲擊兩罪，早前受審後被裁定罪成。辯方今（25日）求情時透露被告不願戒酒，但願承諾每日最多只會喝六罐。裁判官聽罷直斥被告亳無悔意，當時為借酒行凶，，為了保障醫護人員，必須判以阻嚇刑罰，並判被告入獄4個月，被告即申請保釋上訴，官准他以2萬元保釋。

被告陳文廸情時直言，不願戒掉喝酒這減壓方法，但承諾每天最多喝6罐。（資料圖片）

被告陳文迪，26歲，被控於1月24日在天水圍醫院急症室非禮及襲擊女事主，兩罪均被裁定罪成。

被告稱不想戒掉喝酒這減壓方法

辯方求情述及背景報告，指此案因嗜酒而起，並透露被告自17歲開始喝酒，隨年紀漸長，生活壓力亦愈大，故常飲至爛醉。他稱被告會減少喝酒，惟被感化官問及會否戒酒時，則表示不想戒掉這個減壓方法，但承諾每日最多只喝6罐，望法庭輕判。水佳麗裁判官聞言即道：「佢毫無悔意，有咩輕判嘅理由？」

官：救你仲要畀你咁做

她續說案件涉及醫護人員，「救你仲要畀你咁做！」其後透露法庭近日也有另一同類案件。若不判處阻嚇刑罰，恐怕此等案件會繼續發生。

裁判官判刑時，提及被告3年前曾犯傷人罪，一度入獄，可見他有暴力背景。她謂，此案的背景報告顯示他並無悔意，再指被告受急救時近乎清醒，行為令醫護人員憂慮人身安全。她認為不少人醉酒生事，為保障醫護人員，需判處阻嚇刑罰，以向被告及社會傳達阻嚇訊息，最終判以4個月監禁。

被告認為證據不足以成罪

辯方稱，被告認為證據不足以構成控罪，申請保釋以作上訴，並說被告可交5000元保釋金及定期到警署報到。裁判官批准保釋，惟要求被告交出2萬元現金，除了定期到報到外亦不得離港。

案件編號：TMCC 294/2019