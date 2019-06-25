【逃犯條例】民調：市民對政治議題關注度急升10個百分點

因《逃犯條例》修訂議題，本港在今年6月深陷政治風暴，除了兩次大規模遊行外，6月12日金鐘政府總部附近亦發生警民衝突。有機構近期對本港市民所重視的本地及國際議題調查，發現市民對政治議題的關注急升10個百分點，當中最關注的本地政治議題是「中港關係」，其次為「行政與立法關係」。

香港研究協會在6月5日至17日對本港18歲以上市民進行電話調查，共成功收回1,265份問卷，今次調查期間，發生6月9日、6月16日兩次大遊行，及6月12日的金鐘衝突。結果顯示，受訪者對政治議題的關心程度達32%，較去年12月進行的調查上升10個百份點；同時，受訪者最關心的政治議題為內地與香港關係，其次是行政與立法關係。香港研究協會指，這可能與調查期間所發生的反修訂《逃犯條例》遊行集會有關。

市民雖然對政治議題的關注度急升，但是社會民生議題仍然達43%，較去年減少3個百份點，繼續是本港市民最關心的議題之首；經濟議題的關注度則達22%，較去年下降1個百份點。而土地房屋議題及房地產價格，則是經濟及社會民生範疇內香港市民最關係的議題。

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受訪者對政治議題關注度急升10%，香港研究協會料與反對《逃犯條例》修訂有關。（資料圖片/鄭子峰攝）

受訪者對世界議題的重視程度排名維持不變，世界和平與安全仍是本港市民最關心的議題；而「全球金融危機」則是經濟範疇內最受關注的議題。

針對以上結果，香港研究協會促請政府，認真檢視政府工作的不足之處，在日後施政範圍內做到廣納民意，以民為本，並就市民所關注的議題實施有效措施，努力舒緩港人面對的深層次問題。

▼圖文回顧六月政治風暴▼